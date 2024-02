Le prix du Nothing Phone (2a) a fuité ; il sera moins cher que le Phone (1)

Visuel dévoilé de l’arrière du Nothing Phone (2a) en blanc avec une interface ‘Glyph’ repensée

Une récente enquête de Dealabs affirme que la version de base du Nothing Phone (2a) sera vendue au prix de 350 euros en Europe, soit 50 euros de moins que le Nothing Phone original.

Alors qu’on attendait que Nothing, l’entreprise londonienne dirigée par Carl Pei, profite de sa présence au prochain MWC 2024 pour présenter son premier téléphone abordable, le Nothing Phone (2a), la marque a récemment confirmé que le lancement de ce nouveau smartphone aura lieu la semaine suivante, plus précisément le 5 mars à 12h30, heure française.

Au cours des derniers mois, nous avons appris certains détails sur le nouveau Nothing Phone (2a) tels que son design sans interface ‘Glyph’ et ses principales spécifications, et maintenant, à quelques semaines seulement de son lancement officiel, une nouvelle fuite vient de révéler le prix en Europe du premier milieu de gamme de la marque londonienne, confirmant qu’il sera moins cher que le Nothing Phone (1).

Un récent rapport du média français Dealabs révèle les prix supposés officiels en France et donc en Europe des deux versions de mémoire du Nothing Phone (2a).

Ainsi, selon cette fuite, la variante la plus modeste du Nothing Phone (2a) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne arrivera sur le continent européen au prix de 349 euros, ce qui signifie que le premier smartphone milieu de gamme de la marque coûtera 50 euros de moins que le Nothing Phone (1) et presque la moitié du prix du Nothing Phone (2).

Affiche officielle de la sortie du nouveau Nothing Phone (2a)

Quant à la version la plus complète du Nothing Phone (2a), avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, son prix en Europe sera de 399 euros.

D’après ce que nous savons pour le moment, le Nothing Phone (2a) optera pour un design transparent avec une nouvelle interface ‘Glyph’, sera disponible en deux couleurs : blanc et noir, et disposera d’un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 7200, d’un appareil photo arrière double de 50 mégapixels, d’un appareil photo selfie de 32 MP et du système d’exploitation Android 14 avec Nothing OS 2.5.