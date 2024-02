Bonnes nouvelles, voici les 36 téléphones Xiaomi compatibles avec la meilleure ROM Xiaomi disponible : LineageOS 21

Sûrement beaucoup d’entre vous qui nous lisent tous les jours ont un terminal Xiaomi qui n’est plus mis à jour car il est entré dans la liste populaire EOS de la marque. Eh bien, si c’est votre cas, nous devons vous dire que ce ne sont pas toutes des mauvaises nouvelles car, grâce à LineageOS et à sa dernière mise à jour vers la version 21, vous allez pouvoir donner une seconde vie à votre terminal.

Dans ce cas, l’un des développeurs les plus importants dans le monde des ROM pour téléphones Android a décidé de publier une mise à jour basée sur Android 14 QPR1 qui est compatible avec un total de 36 téléphones Xiaomi, une liste assez longue d’appareils qui bénéficieront d’une mise à jour améliorant considérablement leurs performances et leur apportant ce niveau de sécurité supplémentaire qu’ils n’ont plus avec les mises à jour officielles.

Voici les nouveautés de LineageOS 21 et tous les téléphones Xiaomi compatibles

Cette nouvelle version de LineageOS 21 apporte de nombreuses nouveautés qui vont donner un énorme bond en avant à vos téléphones Xiaomi compatibles, en particulier si l’on considère que nous allons abandonner l’interface MIUI. Dans ce cas, l’un des changements les plus importants se trouve dans l’adoption de la conception Material You dans la plupart des applications système, ce qui offre une intégration esthétique beaucoup plus agréable et intuitive.

En plus de cela, l’équipe de LineageOS a apporté des modifications à Jelly, son navigateur Web interne, qui a introduit Brave comme moteur de recherche et fournisseur de suggestions, permettant également la possibilité de gérer les autorisations de localisation pour chaque site Web de manière complètement individuelle, un élément qui nous donnera un contrôle total sur notre navigateur.

Par ailleurs, Glimpse devient la nouvelle application de galerie de Lineage dotée d’une gestion d’images plus avancée, et en plus de cela, l’application de caméra appelée Aperture dispose également de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment l’enregistrement vidéo HDR, des gestes configurables sur le bouton de volume et bien d’autres qui sont vraiment utiles pour notre utilisation quotidienne.

Enfin, nous devons également souligner l’amélioration significative des mises à jour de ce système. En effet, LineageOS bénéficie directement des optimisations récemment réalisées par Google dans ce domaine et parvient à simplifier considérablement l’intégration des correctifs de sécurité mensuels d’Android, ce qui est une excellente nouvelle pour nous tous.

Avec tout cela, il est temps de vous dire quels sont les 36 téléphones Xiaomi qui, dès aujourd’hui, pourront profiter de tout ce que nous vous avons dit quelques lignes plus haut. Si vous voulez savoir si votre modèle est compatible, nous vous laissons avec la liste complète de tous ces modèles pour que vous puissiez le vérifier :

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 9SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi MIX 3

POCO F2 Pro

POCO F3

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (Global)

Redmi Note 10 Lite

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO F1

Redmi 7

Redmi 8

Redmi 9

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10S NFC

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 9

Plus d’informations | LineageOS