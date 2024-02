Google aurait supprimé l’un des plans les plus populaires de Google One

Google aurait annulé silencieusement le plan Google One de 200 Go et maintenant seuls les plans de 100 Go, de 2 To et le nouveau de 2 To avec Gemini Advanced seraient disponibles

L’application Google One sur un smartphone Android / Image : AndroAall

Il y a quelques jours, nous avons appris que Google One, le service d’abonnement du géant G qui comprend du stockage dans le cloud pour Google Drive, Gmail et Google Photos, des fonctionnalités supplémentaires d’édition de photos dans Photos et l’accès au VPN de Google, a dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs dans le monde entier, ce qui démontre le succès de la stratégie consistant à supprimer le plan gratuit de son application de sauvegarde de photos et de vidéos.

Eh bien, nous venons d’apprendre que Google aurait commencé à restreindre les options d’abonnement de ce service, car le géant américain aurait supprimé l’un des plans les plus populaires de Google One.

Le plan de 200 Go de Google One n’est plus disponible sur le site web de la plateforme

Comme nous l’apprenons du site GoogleWathBlog, la société de Mountain View aurait limité les options d’abonnement de Google One en supprimant l’un de ses plans les plus souscrits, celui de 200 Go.

En réalité, si vous accédez à la section Plans et tarifs du site web de Google One, seules quatre options sont disponibles : la version gratuite de 15 Go, celle de 100 Go qui coûte 1,99 euro par mois ou 19,99 euros par an, celle de 2 To qui coûte 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an et une nouvelle option de 2 To qui vous donne accès à Gemini Advanced et qui coûte 21,99 euros par mois.

Cependant, comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, si vous accédez à l’application Google One pour Android, le plan de 200 Go est toujours disponible à la souscription. De plus, dans la section des questions fréquemment posées de Google One, le plan de 200 Go est toujours présent.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de Google a déclaré au média Android Police que « le plan Google One de 200 Go est toujours très disponible », il semble donc que ce que la société américaine fait est simplement de montrer sur le site web de Google One le plan de stockage le plus modeste ainsi que les options Premium et AI Premium.