Apple lance deux nouvelles stations de radio personnalisées d’Apple Music

Apple Music a deux nouvelles stations de radio personnalisées

À l’occasion de la dernière Saint-Valentin, Apple a souhaité célébrer cela en lançant deux nouvelles stations de radio personnalisées sur Apple Music pour tous les abonnés de la plateforme. « Amour » et « Désamour » sont personnalisées pour chaque utilisateur et sélectionneront la meilleure musique en fonction des goûts de chaque personne. Je les ai testées depuis hier et toutes les deux sont très bonnes.

Il existe plusieurs stations de radio personnalisées sur Apple Music. D’un côté, nous avons la station personnalisée pour chaque utilisateur, qui propose des chansons similaires en continu. D’un autre côté, il y a la station de radio appelée « À découvrir » qui propose des chansons dans le but de faire découvrir de la nouvelle musique que l’utilisateur n’a jamais entendue auparavant. À cela s’ajoutent les deux nouvelles stations.

Dans la station « Amour », selon Apple, les utilisateurs pourront trouver des chansons d’amour romantique, d’attirance, de sentiments qui naissent et sont apportés par ces expériences. Toutes les chansons seront similaires aux goûts des utilisateurs grâce à l’algorithme. Dans mon cas, elle joue des chansons que je connaissais déjà et d’autres que je ne connaissais pas, mais qui sont de groupes similaires à ceux que j’ai l’habitude d’écouter.

D’un autre côté, dans la station « Désamour », les utilisateurs pourront trouver des chansons sur le désamour et celles considérées comme des chansons sur des amours non réciproques, des ruptures ou tout simplement lorsque l’amour ne fonctionne pas. Tout comme dans la station « Amour », les chansons qui seront diffusées seront similaires aux goûts de chaque utilisateur. Dans mon expérience, celles qui sont diffusées sont également très pertinentes.

Comment écouter les deux nouvelles stations personnalisées « Amour » et « Désamour » sur Apple Music

Nous allons maintenant vous expliquer comment écouter les deux nouvelles stations d’Apple Music, de manière à ce que vous puissiez également en profiter. C’est aussi simple que d’ouvrir l’application Musique, d’appuyer sur la section « Écouter » et de faire défiler jusqu’aux stations personnalisées. Dans cette section, les deux nouvelles stations apparaîtront au début pour un accès facile.

Rappelez-vous qu’étant donné qu’il s’agit de stations de radio personnalisées, elles fonctionneront comme telles et l’ordre des chansons, par exemple, ne pourra pas être modifié. Il s’agit d’une sorte de liste de lecture infinie qui n’est pas la même à chaque fois que vous la reproduisez. Elle propose à chaque fois des chansons différentes pour que vous puissiez profiter et découvrir de nouvelles musiques.

Depuis un certain temps, Apple Music est devenue une excellente plateforme pour écouter de la musique. Non seulement pour sa qualité audio, mais aussi pour ses stations de radio ou l’ajout de nouvelles fonctionnalités dans les dernières versions du système d’exploitation. Et il semble qu’elle ne cesse de s’améliorer, car des fonctionnalités d’intelligence artificielle sont attendues dans iOS 18.