Ton téléphone Samsung recevra très bientôt l’une des meilleures fonctionnalités d’IA du Galaxy S24

Galaxy AI commence à déployer ses ailes dans toute la galaxie de Samsung

Habituez-vous à voir ces petites étoiles, car elles annoncent des fonctions d’IA sur les appareils Galaxy / Image de AndroAall

Il y a déjà quelques semaines que les Samsung Galaxy S24, S24+ et Galaxy S24 Ultra sont parmi nous, avec cette année Galaxy AI en tant que grand atout. Il est indéniable que ces fonctionnalités d’IA sont si importantes que nous avons tous été attentifs à la façon dont Samsung les intégrerait dans les autres appareils Galaxy, ce qui commence à se clarifier peu à peu avec les premières rumeurs et confirmations à ce sujet.

Ce sont nos collègues d’Android Authority qui ont récemment publié la nouvelle, en informant que nous avons déjà une première fonctionnalité qui sera transférée depuis les Galaxy S24 vers d’autres téléphones portables et tablettes Samsung, bien que cela se fera évidemment de manière très limitée, en laissant derrière tous les appareils de 2022.

Nous ne savons pas si la limitation concerne le matériel et les possibilités des NPU intégrées dans les chipsets de l’époque, mais il est certain que l’option ‘Instant Slow-Mo’ arrivera dans les prochaines semaines sur la série Galaxy S23, les Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 et la série de tablettes Galaxy Tab S9, en laissant derrière des téléphones portables aussi importants que les Galaxy S22 ou les Galaxy Z Flip 4 et Fold 4.

Pour vous rappeler de quoi il s’agit, il s’agit de l’option intégrée à Galaxy AI qui nous permet de lire automatiquement des vidéos au ralenti même si elles n’ont pas été enregistrées de cette manière, car c’est l’intelligence artificielle qui se charge d’interpoler les images lorsque nous touchons et maintenons la pression sur l’écran pendant la lecture de n’importe quelle vidéo.

Il s’agit d’une des fonctionnalités les plus intéressantes et incroyables que Samsung nous a présentées avec les Galaxy S24, qui améliore considérablement les capacités de lecture multimédia. En réalité, elle est également capable de générer des clips au ralenti à partir de vidéos locales prises avec le smartphone, ce qui réduit le besoin d’enregistrer en permanence au ralenti.

L’option ‘Instant Slow-Mo’ peut lire automatiquement des vidéos au ralenti même si elles n’ont pas été enregistrées de cette manière, et elle est même capable de générer des clips au ralenti à partir de vidéos locales enregistrées à vitesse normale.

Selon les sources, il n’y a pas d’informations pour le moment sur la chronologie que suivra Samsung, mais nous apprenons que les Sud-Coréens attendront probablement la sortie des packages de mises à jour vers One UI 6.1 pour doter tous ces mobiles des fonctionnalités avancées de Galaxy AI qui peuvent être portées. Si tout se passe comme prévu, cela se produira à partir du mois de mars prochain, de manière échelonnée.

Les mêmes informateurs avertissent que Samsung utiliserait non seulement l’NPU mais aussi le GPU sur ces mobiles pour booster ‘Instant Slow-Mo’, et c’est précisément ce qui expliquerait qu’ils ne puissent pas étendre bon nombre d’options d’IA à certains appareils en raison d’un manque de puissance de traitement.