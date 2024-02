Comment envoyer des audios sur WhatsApp qui ne peuvent être lus qu’une seule fois.

Envoyer un audio sur WhatsApp qui disparaît une fois écouté est assez simple

Dessin d’un téléphone avec un audio WhatsApp.

Les audios de WhatsApp sont devenus l’une des formes les plus courantes de communication de nos jours. Mais le fait que ce que nous disions à une autre personne reste enregistré peut poser un gros problème de confidentialité. Pour remédier à cela, il existe une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp permettant d’envoyer des audios qui s’effacent automatiquement une fois écoutés. Ainsi, pour rester discret, vous n’aurez pas besoin de modifier votre voix dans les audios de WhatsApp ni de faire quelque chose de compliqué.

Si vous voulez avoir une conversation totalement privée dont vous ne voulez laisser aucune trace, cette fonction peut être très utile pour vous.

Étapes pour envoyer des audios qui s’effacent une fois envoyés

Le processus pour envoyer des audios qui s’effacent une fois envoyés est assez simple. En réalité, si vous avez déjà envoyé des photos ou des vidéos qui disparaissent après avoir été vues une seule fois, la procédure vous sera assez familière.

La première chose à faire est de trouver la conversation dans laquelle vous voulez laisser le message et appuyer sur l’icône du microphone pour envoyer un audio.

Ensuite, vous verrez qu’à droite de la barre de son qui apparaît pendant l’enregistrement du son, un symbole de 1 s’affiche. C’est le symbole qui indique que le message vocal que nous enregistrons pourra être écouté une seule fois.

Donc, la seule chose que vous avez à faire pour que votre audio soit conçu pour être écouté une seule fois est de toucher ce bouton à un moment donné de l’enregistrement. Peu importe à quel moment vous le faites. Vous pouvez appuyer sur le bouton avant de commencer à parler, pendant ou lorsque vous avez terminé juste avant de l’envoyer. Il n’y aura aucune différence à cet égard. Mais une fois que vous avez appuyé sur le bouton d’envoi, il n’y aura plus de solution. Que vous ayez appuyé sur le 1 ou non, c’est une décision que vous devrez prendre avant d’envoyer l’audio.

Vous pouvez le faire comme vous le souhaitez, la manière la plus simple étant de faire glisser le bouton du microphone vers le haut pour qu’il enregistre sans avoir à le maintenir enfoncé, et ainsi avoir les doigts libres pour appuyer facilement sur le bouton 1.

Une fois que vous avez envoyé le message, la personne à qui vous l’avez envoyé recevra une notification indiquant qu’elle a un audio. Mais l’icône qui apparaîtra sur son écran ne sera pas l’onde sonore habituelle. Ce sera un message indiquant qu’elle a un audio privé. Elle pourra l’écouter en appuyant dessus, puis le message disparaîtra sans laisser de trace.

Il s’agit d’une procédure assez simple, aussi bien pour la personne qui envoie le message audio que pour celle qui le reçoit. Ainsi, préserver un peu plus la confidentialité de nos conversations sur WhatsApp est de plus en plus facile.

Puis-je transférer un audio privé de WhatsApp ?

La seule raison pour laquelle il peut être intéressant d’envoyer un audio sur WhatsApp avec cette méthode est non seulement qu’il ne peut être écouté qu’une seule fois et qu’il disparaîtra ensuite, mais qu’il n’est pas possible de transférer le message à d’autres utilisateurs. Donc, si vous voulez vous assurer qu’un de vos audios ne finit pas par circuler sur les réseaux, c’est probablement la meilleure façon de faire.

De plus, comme c’est le cas pour les photos et les vidéos programmées pour n’être vues qu’une fois, nous ne pourrons même pas écouter l’audio lorsque nous utilisons WhatsApp Web, la version de WhatsApp pour PC ou la version pour tablettes. Nous ne pourrons l’écouter que sur le téléphone mobile.

Par conséquent, si vous essayez d’écouter un message audio privé sur un appareil autre que votre smartphone, il ne s’agit pas d’un problème avec les audios de WhatsApp. Cette fonctionnalité est conçue pour que vous mainteniez votre vie privée au maximum, donc si quelqu’un essaie d’y accéder depuis un appareil moins personnel, il ne pourra pas l’écouter.

Puis-je récupérer un audio privé de WhatsApp ?

De nombreuses fois, nous recherchons des moyens de récupérer des audios et des messages vocaux supprimés de WhatsApp. Cependant, dans le cas où nous aurions envoyé un message qui ne peut être écouté qu’une seule fois, cela ne sera pas possible.

En effet, lorsque nous essayons de récupérer un message que nous avons supprimé par erreur, nous le faisons généralement en utilisant une sauvegarde. Cependant, les messages que nous envoyons de manière privée ne sont pas conservés sur les serveurs une fois qu’ils ont été écoutés. Par conséquent, ils seront définitivement supprimés et nous n’aurons aucun moyen de les récupérer.

Bien que cela puisse être gênant parfois, la possibilité d’envoyer des messages qui disparaissent dès qu’ils sont écoutés perderait tout son sens s’il y avait ensuite un moyen facile de les récupérer.

Que se passe-t-il si je n’écoute pas un audio privé de WhatsApp ?

Contrairement, par exemple, aux messages qui s’autodétruisent sur Telegram, il n’y a pas de temps maximum pour écouter les audios de WhatsApp. Même dans le cas où nous aurions choisi d’envoyer un message qui s’autodétruit.

Donc, si on vous a envoyé l’un de ces audios privés mais que vous n’avez pas eu le temps de l’écouter sur-le-champ, le message restera là jusqu’à ce que vous décidiez de le faire. Il sera seulement supprimé des serveurs au moment où vous l’aurez écouté. Ainsi, vous n’avez pas besoin de vous précipiter pour écouter un audio si vous voyez que vous recevez une notification indiquant qu’il s’agit d’un message privé. Vous pouvez attendre quelques heures, voire quelques jours, et l’écouter tranquillement lorsque vous aurez le temps.