Nouveau Xiaomi Redmi A3 : un téléphone économique avec le design du Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi vient de lancer sa nouvelle gamme d’entrée en Inde, confirmant les informations qui ont fuité il y a quelques jours.

Le Redmi A3 est maintenant officiel.

Il y a environ une semaine, des informations sur le Redmi A3, le nouveau téléphone économique de Xiaomi avec un design similaire à celui du Xiaomi 13 Ultra, ont fuité. Dans les informations qui ont fuité, on pouvait déjà voir qu’il s’agissait d’un smartphone d’entrée de gamme, bien que son apparence extérieure ne laisse pas présager qu’il s’agit d’un terminal aux caractéristiques limitées.

Quoi qu’il en soit, le Redmi A3 est désormais officiel et est déjà en vente en Inde, comme nous le raconte Gizmochina. Ce téléphone est le successeur du Redmi A2, qui est sorti en mars de l’année dernière. Avec lui, la gamme d’entrée de Xiaomi a légèrement augmenté de niveau, et avec ce nouveau dispositif, il semble qu’ils aient fait un pas en avant de plus.

Redmi A3, toutes les informations

Comme nous l’avons dit au début de l’article, le Redmi A3 partage le langage de design avec le Xiaomi 13 Ultra, bien que évidemment ses caractéristiques n’aient rien à voir. Ici, nous trouvons un module de caméra rond qui abrite deux capteurs, un principal de 8 MP et un autre de profondeur de 0,08 MP. Le capteur frontal est de 5 MP.

Le cadre extérieur du téléphone est plat et son dos sera doté de finitions en verre et en cuir vegan. De plus, le téléphone est équipé d’un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pas mal pour un smartphone d’entrée de gamme, mais cela diffère beaucoup de ce que nous avons l’habitude de voir dans les gammes supérieures.

En ce qui concerne la puce qui alimente cette machine, nous trouvons un MediaTek Helio G36 et des variantes de 3 à 6 Go de RAM. Le stockage interne variera de 64 à 128 Go de mémoire. Ce stockage interne est de type eMMC 5.1 et sera extensible via une carte microSDCX dans un emplacement dédié.

Il dispose d’un haut-parleur mono et d’un port jack pour les écouteurs de 3,5 mm. Entre autres choses, il prendra en charge la double SIM, les réseaux 4G, le WiFi, le Bluetooth 5.3 et le GNSS. Il disposera également d’une batterie de 5 000 mAh et offrira une prise en charge de la charge de 10 W. En ce qui concerne son prix, le modèle de base coûtera environ 90 €, avec 110 € pour le modèle le plus avancé.