Le prochain Pixel Fold 2 va s’améliorer là où nous le demandions tous

Google affine déjà ses mobiles de 2024 et le Pixel Fold 2 se distingue par une batterie plus grande en tant que principale avancée

Attendant déjà sa deuxième itération, le Pixel Fold est le téléphone portable de Google destiné à la productivité

Nous venons de commencer l’année 2024 et nous avons déjà les Samsung Galaxy S24 ici, ainsi que le OnePlus 12 et nous attendons même le lancement mondial du Xiaomi 14 et du vivo X100 Pro pour ce mois de février, donc la coupure la plus haut de gamme du catalogue Android a déjà été mise à jour, du moins pour ce que nous attendons de ce premier semestre de l’année.

Les pliables de Samsung seront réservés à après l’été, ils sont déjà visibles à l’horizon, ainsi que les Pixel fabriqués par Google qui se profilent également dans les fuites, avec les Pixel 9 et Pixel 9 Pro comme protagonistes, tout en laissant de la place au Pixel Fold 2 qui, espérons-le, deviendra plus international cette année.

Ce qui est déjà en train de se dessiner sont les améliorations que Google apportera à ses mobiles de 2024, et à cet égard, nos collègues de MySmartPrice ont eu accès à des documents de laboratoire du certificateur danois UL Demko datant du mois de décembre dernier, où la présence d’une nouvelle batterie de 4 942 mAh destinée évidemment aux nouveaux smartphones est révélée.

Nous ne sortons pas cette dernière affirmation de nulle part, mais nous utilisons la logique, car cette capacité élimine d’un coup le destin des wearables ou des tablettes, car la batterie serait plus petite ou plus grande respectivement dans chaque cas.

Au passage, cette capacité mesurée en laboratoire sera commercialement appelée 5 000 mAh, car nous savons tous maintenant qu’il y a toujours de petites variations dans les capacités finales des batteries au lithium, quelque chose qui rentre dans les marges acceptables et que l’industrie connaît.

Le fait que cela soit destiné au Pixel Fold 2 est plus spécifique, car en réalité, nous ne connaissons pas ce produit avec le code de modèle GH2MB mentionné dans le document. Ce que nous savons, c’est que le Pixel 8 Pro a une batterie de 5 050 mAh et nous ne pensons pas qu’il va réduire ses capacités car cela serait difficile à expliquer à ses utilisateurs, donc le candidat est sans aucun doute le pliable de deuxième génération qui arrivera au début de l’été.

Une autre option serait le Pixel 8a car son lancement coïncide avec les dates approximatives du Pixel Fold 2, bien que augmenter de près de 700 mAh d’un coup me semble trop.

Ainsi, la conclusion est que Google travaillerait déjà sur sa deuxième itération pliable, que nous espérons qu’elle conservera le format (nous avons toujours pensé que c’était le plus approprié) et qu’elle aura une batterie plus grande pour offrir une autonomie accrue en matière de productivité… Il ne reste plus qu’à espérer que Google ne nous en privera pas à nouveau !