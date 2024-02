Un des concepteurs les plus anciens d’Apple vient de quitter l’entreprise

Le concepteur Bart Andre prendra bientôt sa retraite après plus de 30 ans de service chez Apple. Avec son départ, l’un des derniers membres de l’équipe de Jonny Ive disparaît.

Logo d’Apple dans l’une de ses boutiques.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de personnalités marquantes d’Apple qui quittent le navire sur Netcost-security.fr. À la fin de l’année dernière, Peter Russell-Clarke quittait la firme de Cupertino pour rejoindre une entreprise de technologie spatiale. Jonny Ive, un autre concepteur clef pour comprendre le succès d’Apple ces dernières années, a quitté l’entreprise au profit d’OpenAI. Son départ a entraîné avec lui le concepteur Tang Tan.

Ces noms ne vous diront peut-être rien, mais cela peut changer lorsque nous vous dirons que . Les contributions de toutes ces personnes (qui faisaient toutes partie d’une équipe dirigée par Jonny Ive) sont essentielles pour positionner Apple là où elle se trouve aujourd’hui.

Et l’équipe de Jony Ive disparaît complètement

Le dernier membre de l’équipe du célèbre concepteur à quitter l’entreprise est, selon Bloomberg, le concepteur Bart Andre. Andre est arrivé chez Apple en 1992 avec Jonny Ive et tous deux ont fait partie de l’équipe gagnante dont nous venons de parler. Avec son départ, l’équipe de conception d’Ive disparaît presque entièrement.

Le concepteur ne quitte pas l’entreprise de Cupertino pour changer d’employeur, mais parce qu’il a décidé de prendre sa retraite. En réalité, Andre aurait annoncé ses projets à ce sujet en début de mois. C’est un coup dur pour l’équipe de conception industrielle d’Apple, mais ce n’est que le dernier changement d’une liste plus longue.

Bart Andre était considéré en interne comme l’un des lieutenants de Jony Ive et on lui attribue un rôle clé dans la direction de l’équipe de conception industrielle d’Apple après le départ de son directeur, Evans Hankey, de la firme de Cupertino en 2023. Selon Bloomberg, il est également l’un des plus grands détenteurs de brevets de l’entreprise.