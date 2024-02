Google avertit : pourquoi vous ne devriez pas partager d’informations privées avec Gemini, son chatbot d’IA

Google annonce que l' »ère Gemini » a commencé. Et cela implique également de renforcer les politiques de confidentialité de son dernier outil d’IA générative

Gemini est le nouveau nom du chatbot IA de Google, anciennement connu sous le nom de Bard

L’arrivée de Gemini en tant que remplaçant de Bard marque un tournant dans l’histoire de Google. En réalité, l’entreprise parle du début de l’ère Gemini. Une ère où son chatbot basé sur l’intelligence artificielle devient le lien entre les services et les plates-formes qui composent son écosystème. Et cela, bien sûr, comporte également certains risques en termes de confidentialité.

Depuis que ChatGPT est devenu l’un des services les plus populaires au monde il y a plus d’un an, nous avons vu comment certaines personnes partagent des informations sensibles avec le chatbot OpenAI, sans prendre en compte les conséquences. Google en est conscient et sait que la même chose peut se produire avec Gemini, d’autant plus que le chatbot de Google est désormais présent sur des millions d’appareils Android dans le monde entier.

Pour éviter d’éventuels problèmes, l’entreprise a décidé d’envoyer une alerte aux utilisateurs de Gemini pour les avertir pourquoi il peut ne pas être une bonne idée de partager des informations privées ou confidentielles avec son modèle de langage.

« Ne partagez pas de données que vous ne souhaitez pas qu’un réviseur humain voie »

Derrière le chatbot Gemini se trouve le modèle de langage du même nom que Google a présenté fin de l’année dernière. En cas d’utilisation du mode gratuit de l’outil, Gemini Pro est la version du modèle avec laquelle on interagit, et seuls ceux qui paient pour la version premium ont accès à un modèle plus grand et avec de meilleures capacités de compréhension et de raisonnement, Gemini Ultra (bien qu’il existe un moyen de le faire gratuitement). Ainsi, chaque fois qu’un utilisateur utilise l’une des applications de Gemini, ses demandes et messages sont reçus et interprétés par le modèle de langage lui-même.

Mais Google n’exclut pas la possibilité que le contenu que les utilisateurs partagent avec Gemini puisse être examiné par un être humain. L’entreprise a mis à jour ses politiques de confidentialité du service pour le rendre clair et adresser un message aux utilisateurs, indiquant ce qui suit :

N’incluez pas d’informations confidentielles dans vos conversations avec les applications de Gemini ou de données que vous ne souhaitez pas qu’un réviseur ou que Google utilise pour améliorer ses produits, services et technologies d’apprentissage automatique.

Il est donc possible que les informations partagées puissent être examinées par l’un des réviseurs humains de Google, ce qui peut avoir des conséquences indésirables en cas d’informations sensibles. Et même si Google conseille d’éviter de partager des informations privées, l’entreprise en profite également pour rappeler que les informations transmises aux réviseurs ne sont pas associées à un compte utilisateur.

De même, Google précise que les conversations avec les applications de Gemini examinées par des humains ne sont pas supprimées en cas de suppression de l’activité des applications elles-mêmes, mais qu’elles sont conservées pendant un maximum de 3 ans. Si vous souhaitez vérifier quelle activité avec Gemini est enregistrée, il est possible d’accéder à la page d’activité mise à disposition des utilisateurs par Google.