Ton téléphone te protégera mieux des menaces grâce à « Android Safe Browsing » : voici comment ça fonctionne

Google travaille depuis un certain temps pour améliorer la sécurité d’Android, qui a historiquement été l’un des points qui ont le plus fait rougir le système d’exploitation du robot vert. Une tentative avait déjà été faite pour résoudre le problème des applications infectées par des logiciels malveillants grâce à la mise en place de Google Play Protect en 2018, bien que le filtre ne soit pas totalement infaillible.

Cependant, Google continue d’efforcer d’améliorer cet aspect et, pour cela, selon les collègues d’Android Police, ils sont en train de déployer une page de navigation sécurisée. Cette page aurait été découverte en premier lieu par l’expert en Android et journaliste Mishaal Rahman, qui a partagé ses découvertes sur X (ancien Twitter).

Google is rolling out a new « Android Safe Browsing » page to users that lets you see which apps support the feature as well as a toggle « live threat protection » which enables « more accurate threat detection. »

Android Safe Browsing « alerts you to security threats, like harmful… pic.twitter.com/xMIvmJh7Pl

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 13 février 2024