Cette nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 ne sera plus activée par défaut

Les réactions de FaceTime ne seront plus activées par défaut

Les réactions de FaceTime ne seront plus activées par défaut dans iOS 17.4 et macOS Sonoma 14.4

Une des nouveautés d’iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma sont les réactions en 3D sur FaceTime. Ces animations comprennent des ballons, des pouces vers le haut ou vers le bas, des feux d’artifice, entre autres. Cependant, elles sont activées par défaut, ce qui n’a pas plu aux utilisateurs et il semble qu’Apple va changer cela.

Les animations de FaceTime ne seront plus activées par défaut dans iOS 17.4 et macOS Sonoma 14

Le média spécialisé dans Apple, 9to5mac, a trouvé des références dans les dernières versions bêta d’iOS 17.4 et macOS Sonoma 14, indiquant que les réactions de FaceTime ne seront plus activées par défaut. À la place, un nouveau message apparaîtra pour que l’utilisateur puisse les activer depuis le Centre de contrôle. Le message dit ainsi:

« Utilisez des gestes avec les mains pour envoyer des réactions pendant un appel vidéo. Pour activer les réactions, ouvrez le Centre de contrôle, appuyez sur Effets vidéo, puis appuyez sur Réactions ».

Il n’est pas clair si Apple finira par désactiver cette fonction par défaut, étant donné les références trouvées et tous les problèmes qu’ont générés les Réactions en étant impliquées dans des situations très gênantes, il semble probable que cela finira par être le cas.

Comment utiliser les nouvelles réactions de FaceTime

Bien qu’il soit possible d’envoyer ces réactions pendant un appel FaceTime en cliquant sur notre photo de profil et en sélectionnant la réaction souhaitée, il est en réalité possible de le faire par des gestes, et il est bien mieux de le faire ainsi. Nous expliquons ci-dessous tous les gestes pour activer les différentes réactions :