Truc pour le capteur d’empreintes latéral de ton Xiaomi : maximise-le avec ces réglages

Au cours des dernières années, il est devenu tout à fait courant que nous puissions profiter de capteurs d’empreintes digitales sur le bouton d’allumage et d’extinction de nos appareils Xiaomi de milieu de gamme et, même si cela peut être plus inconfortable pour beaucoup, nous pouvons profiter de fonctionnalités que nous n’avons pas avec les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran.

En réalité, grâce à cet élément, à la fois MIUI 14 et HyperOS nous permettent d’effectuer certaines actions sous forme d’accès direct simplement en posant notre doigt dessus, des fonctions que nous détaillons dans ce post et qui vous seront certainement utiles et polyvalentes.

Comment utiliser le capteur d’empreintes digitales de votre Xiaomi pour allumer la lampe de poche, réaliser des captures d’écran ou ouvrir des applications

En effet, à la fois MIUI 14 et HyperOS utilisent ce composant pour nous offrir la possibilité d’accéder à différentes fonctions en le touchant deux fois, quelque chose que nous avons personnellement testé et qui fonctionne vraiment bien. Ces outils sont les suivants:

Cela dit, la façon d’activer cette option est vraiment simple, vous n’avez qu’à:

Accédez aux paramètres de votre Xiaomi, Redmi ou POCO avec un capteur d’empreintes latéral et appuyez sur « Paramètres supplémentaires ».

Accédez à la section des « Raccourcis gestuels ».

Maintenant, entrez dans l’option « Toucher deux fois le capteur d’empreintes digitales ».

Maintenant, vous pouvez choisir l’une des options que nous avons mentionnées précédemment parmi toutes celles que MIUI ou HyperOS vous montrent.

Il est facile d’exploiter le capteur d’empreintes digitales latéral de votre téléphone Xiaomi et de le rendre beaucoup plus polyvalent. Et si le capteur d’empreintes digitales de votre téléphone est intégré à l’écran, sachez que vous pouvez également l’utiliser pour mesurer votre pouls. Merci, Xiaomi, pour tous ces extras qui améliorent l’expérience Android.