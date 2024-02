Les notifications de votre téléphone Xiaomi avec HyperOS s’apprêtent à s’améliorer

HyperOS va complètement changer le fonctionnement des notifications sur les téléphones mobiles Xiaomi

HyperOS est le nouveau système d’exploitation des téléphones mobiles Xiaomi. L’intégration du logiciel dans les appareils de la société asiatique se fait de manière échelonnée, certains équipements sont compatibles. Bien qu’il soit prévu qu’il soit intégré à l’ensemble de leur catalogue, en attendant que cela se produise, nous pouvons observer les changements qui seront appliqués, tels que ceux qui affecteront les notifications sur les téléphones mobiles Xiaomi.

C’est grâce à Xiaomi Community que nous avons pu connaître les nouveautés générales qui arriveront sur les notifications des téléphones mobiles Xiaomi. Les changements sont substantiels, en plus de s’éloigner de tout ce qui concerne MIUI, on remarque une plus grande inspiration de l’Android sans modifications de Google.

Tous les changements dans les notifications qui arrivent avec HyperOS

Les captures d’écran qui font référence à ces nouvelles notifications montrent que chaque élément qui apparaît à l’écran de verrouillage est séparé individuellement. Les notifications sont indépendantes, permettant de les activer ou de les supprimer à volonté en toute liberté.

En termes de style, les coins sont arrondis et les textes sont plats. Certaines ont des transparences, tandis que d’autres ont un fond de couleur solide. Dans les deux cas, tout concorde avec les attentes pour ce nouveau logiciel de Xiaomi et surtout, pour avoir Android 14 comme base.

Ce ne sont pas les seuls changements qui ont été intégrés dans la section des notifications de Xiaomi avec HyperOS. La principale nouveauté est les nouveaux styles de notifications : Android, Classic et Notification Spotlight. Ce sera à l’utilisateur de choisir comment il souhaite que les notifications s’affichent.

Pour accéder à ces différentes façons d’afficher les notifications, il suffit de rechercher les paramètres pertinents dans les paramètres de Xiaomi. Il peut être activé de manière générale pour chaque application spécifique.

Les changements dans les notifications de Xiaomi avec HyperOS sont déjà disponibles pour tous les appareils compatibles, bien que certains appareils qui n’ont pas encore reçu la dernière mise à jour n’aient peut-être pas accès à cette nouveauté.

Pour vérifier si l’appareil est compatible avec ces changements, il est nécessaire d’aller dans la section des paramètres et de vérifier s’il n’y a aucune mise à jour en attente. Xiaomi est claire sur le fait que l’avenir de HyperOS passe par une complète séparation de MIUI et offre une expérience innovante. Il ne reste plus qu’à voir comment les utilisateurs s’adapteront à ces changements qui arriveront sur leurs différents appareils.