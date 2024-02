Aujourd’hui est le jour limite et tu vas te retrouver sans plusieurs chaînes de la TNT sur ta télé Xiaomi : voici la liste complète de toutes celles qui disparaissent.

Il ne reste que quelques heures avant le soi-disant black-out de la TNT. Comme vous le savez, à partir d’aujourd’hui, de nombreuses chaînes que nous pouvions normalement regarder sur nos téléviseurs Xiaomi ne pourront plus être captées, il est donc temps de s’adapter aux changements le plus rapidement possible.

C’est pourquoi nous souhaitons vous informer dans cet article de toutes les chaînes qui seront perdues à partir d’aujourd’hui, ce qui en réalité beaucoup. Dans ce cas, ce changement vise à dire au revoir aux chaînes qui diffusent en qualité SD pour ne laisser place qu’à celles qui peuvent être visionnées en HD, ce qui nous bénéficiera à long terme en offrant une plus grande bande passante et ainsi une qualité supérieure à ce que nous pouvions jusqu’à présent.

Voici toutes les chaînes de la TNT qui cessent d’émettre à partir d’aujourd’hui

Comme vous le savez, le black-out de la TNT n’affectera que les téléviseurs qui ne sont pas capables de diffuser en HD, donc si vous avez une Smart TV Xiaomi récente, cela ne vous posera pas de problème. Néanmoins, il est important que vous sachiez quelles seront les chaînes perdues, surtout pour pouvoir les reprogrammer si vous les utilisez actuellement.

Cela étant dit, nous allons vous fournir la liste complète de toutes ces chaînes pour que vous puissiez les garder à l’esprit, afin que la perte de ces chaînes à l’avenir ne soit pas une surprise :

Groupe RTVE (à partir du 6 février 2024)

TVE

La 2

Teledeporte

Canal 24 Horas

Clan TV

Groupe Atresmedia (à partir du 14 février 2024)

Antena 3

La Sexta

Neox (Une nouvelle version en HD sera mise en place)

Nova (Une nouvelle version en HD sera mise en place)

Mega (Une nouvelle version en HD sera mise en place)

Groupe Mediaset (à partir du 14 février 2024)

Cuatro

Telecinco

FDF (Une nouvelle version en HD sera mise en place)

Energy (Une nouvelle version en HD sera mise en place)

Divinity (Une nouvelle version en HD sera mise en place)

Boing (Une nouvelle version en HD sera mise en place)

Chaînes régionales

À partir du 14 février 2024 : La 7

À partir du 12 février 2024 : Canal Sur, À Punt, CMM, Ib3 et RTPA

À partir du 8 février 2024 : Telemadrid et EITB

À partir du 16 janvier 2024 : Cat3 et Televisión Canaria

Source | Xataka