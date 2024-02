Le marché des téléphones pliants se prépare à une révolution avec Samsung et HUAWEI en tête

Samsung et HUAWEI se prépareraient à révolutionner le marché des téléphones pliables avec de nouveaux formats de dispositifs

Un des derniers smartphones de la famille Samsung Galaxy Z / Image de AndroAall

Nous pourrions être sur le point d’assister à une nouvelle révolution dans le marché des téléphones pliables. Du moins, c’est ce que suggère le portail d’informations chinois Hankyung, qui prétend détenir des informations de première main sur les projets de certaines des principales marques qui, jusqu’à présent, ont façonné ce marché en plein essor.

Selon cette source, HUAWEI et Samsung, deux des plus grandes marques du marché des téléphones pliables, seraient sur le point de présenter leurs nouvelles propositions pour ce segment, parmi lesquelles figureraient des appareils avec triple pliage sur leurs écrans, ainsi que des appareils avec écran enroulable.

Écrans enroulables et à multiples pliages : la prochaine grande avancée sur le marché des téléphones pliables

Nous avons vu des dizaines de prototypes d’appareils avec des écrans enroulables au cours des dernières années. Derrière beaucoup d’entre eux se trouvait Samsung lui-même grâce à sa division Samsung Display, qui a développé ce type de panneaux depuis un certain temps.

Maintenant, tout semble indiquer que cette technologie pourrait se concrétiser en un produit réel. Source précédemment mentionnée affirme que Samsung aurait déjà terminé le développement de son premier téléphone à écran enroulable.

Ce n’est pas tout. La société sud-coréenne travaillerait également sur un téléphone pliable avec plusieurs pliages sur l’écran. Cette même technologie serait également utilisée par HUAWEI pour l’un de ses prochains appareils.

Bien qu’aucun détail précis sur ces produits n’ait été révélé, il a été révélé que les appareils en question disposeraient d’un écran pliable en deux parties différentes, en forme de lettre « Z ». Dans le cas du modèle de HUAWEI, l’écran déployé atteindrait 10 pouces de diagonale.

Source garantit que le nouveau téléphone pliable de HUAWEI pourrait entrer en phase de production au cours de la première moitié de l’année, et sa sortie sur le marché pourrait avoir lieu peu de temps après. Pour l’instant, aucune donnée n’est disponible sur la disponibilité des nouveaux modèles pliables de Samsung.

OPPO et vivo, prêtes à abandonner le marché des pliables ?

Mais ce n’est pas tout. La même source suggère également que deux des marques qui ont le plus investi dans les téléphones pliables ces dernières années pourraient finir par abandonner le marché des téléphones pliables en raison des mauvais résultats obtenus.

Il s’agit d’OPPO et vivo. Apparemment, ces deux entreprises auraient décidé de ne pas développer de nouveaux appareils de ce type, et de se concentrer plutôt sur les smartphones « conventionnels ».

Les deux marques ont vu leur part de marché dans le segment des téléphones pliables diminuer trimestre après trimestre, en raison de la croissance d’entreprises comme Samsung, HONOR ou HUAWEI.

Aucune des deux marques ne s’est prononcée officiellement, cependant. Pour l’instant, elles continuent toutes deux à proposer dans leurs catalogues respectifs certains des smartphones pliables les plus avancés du moment, y compris l’OPPO Find N3 et les modèles des séries vivo X Flip et Fold.