La conception du Xiaomi 14 Ultra est dévoilée en images à seulement quelques jours de sa présentation

Une récente fuite de MySmartPrice révèle le design complet du nouveau smartphone premium chinois, le Xiaomi 14 Ultra

Ainsi apparaît la partie arrière du nouveau Xiaomi 14 Ultra dans ses deux couleurs disponibles : noir et argent

Xiaomi a déjà confirmé qu’il présenterait plusieurs nouveaux appareils lors du MWC 2024, notamment plusieurs smartphones, une tablette, une montre et sa première voiture électrique, la Xiaomi SU7. En ce qui concerne les terminaux mobiles, tout semble indiquer que, en plus de lancer mondialement les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, le géant chinois prévoit également d’annoncer lors de cet événement sa nouvelle flagship premium, le Xiaomi 14 Ultra.

Au cours des dernières semaines, différentes rumeurs sur le Xiaomi 14 Ultra nous laissent entendre qu’il pourrait être doté d’une édition avec un cadre en titanium et qu’il aurait un prix en Europe à partir de 1 099 euros et maintenant une nouvelle fuite nous permet de voir son design final alors qu’il ne reste que quelques jours avant sa présentation.

Le design du Xiaomi 14 Ultra dévoilé

Le célèbre média MySmartPrice a récemment publié un rapport dans lequel il partage des rendus haute résolution qui nous permettent de voir, dans les moindres détails, le design du nouveau Xiaomi 14 Ultra.

Comme vous pouvez le voir sur les images révélées, que nous vous laissons ci-dessous, le Xiaomi 14 Ultra sera disponible en deux couleurs : noir et argent et optera pour une partie arrière avec un grand module circulaire de caméras qui dépasse davantage du châssis que celui de son prédécesseur, le Xiaomi 13 Ultra.

De plus, ce module de caméras sera entouré d’une lunette de couleur argentée et la marque Leica sera sérigraphiée au centre de celui-ci, juste entre les capteurs et le flash LED.

Ces rendus dévoilés nous montrent également que le Xiaomi 14 Ultra aura un côté droit sur lequel se trouveront le bouton d’alimentation, qui a une finition texturée rendant sa pression plus confortable, ainsi que les boutons de volume et un côté gauche sur lequel se trouvent uniquement les marques de l’antenne.

De même, nous pouvons également voir que la partie inférieure du Xiaomi 14 Ultra abritera l’un des haut-parleurs du terminal, le microphone principal et un port de chargement USB Type-C, tandis que dans la partie supérieure de l’appareil, il n’y a que le deuxième haut-parleur.

En ce qui concerne les spécifications du Xiaomi 14 Ultra, tout semble indiquer que le nouveau flagship killer de la marque chinoise disposera d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et 256/512 Go ou 1 To de stockage interne, d’un module de caméras quadruple dont la grande vedette sera un capteur Sony LYT-900 de 50 MP avec OIS et d’une énorme batterie de 5 300 mAh avec charge rapide câblée de 90W et charge sans fil de 50W.