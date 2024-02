Ces 5 Galaxy haut de gamme reçoivent la mise à jour d’Android de février en Europe

La mise à jour de sécurité de février est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 en Europe avec les versions de firmware F946BXXS1BXBE et F731BXXS1BXBE, et sur les Galaxy S23 européens avec un firmware se terminant par BXAD

La famille Samsung Galaxy S23 est mise à jour avec le correctif de sécurité de février 2024

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs smartphones, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec la dernière mise à jour de sécurité Android, correspondant au mois de février, dans toutes les régions du monde, et une bonne preuve en est que 5 de ses smartphones premium les plus récents ont commencé à recevoir la mise à jour Android de février 2024 en Europe.

Ainsi, comme nous l’indique le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour de sécurité Android la plus récente sur ses smartphones pliables les plus récents, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, et sur ses flagships non pliables de 2023, les Samsung Galaxy S23.

Le correctif de sécurité de février 2024 arrive sur les Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra du continent européen

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de février sur les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 en Europe avec les versions de firmware F946BXXS1BXBE et F731BXXS1BXBE, respectivement, et sur les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra de la région européenne avec un numéro de compilation se terminant par BXAD.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut le correctif de sécurité de février 2024, qui résout plus de 70 problèmes liés à la vie privée et à la sécurité. Parmi ceux-ci, seuls trois ont été marqués comme « critiques », 58 autres ont une importance « élevée » et les 11 restants sont de priorité « modérée ».

De plus, ce nouveau correctif de sécurité résout également un certain nombre de problèmes généraux détectés dans les versions précédentes de One UI.

Si vous possédez l’un de ces cinq Galaxy haut de gamme et que vous voulez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre téléphone et de vous rendre dans la section Mise à jour logicielle.

Une fois disponible, il vous suffit de toucher le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone Samsung avec le dernier correctif de sécurité Android.