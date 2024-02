Comment bloquer les appels de numéros inconnus sur WhatsApp

Marre des appels WhatsApp de numéros inconnus ? Nous vous apprenons comment les bloquer

Téléphone fixe à côté d’un téléphone portable avec le logo de WhatsApp

Rien n’est plus agaçant que lorsque notre téléphone sonne et que nous nous rendons compte qu’il s’agit d’un numéro inconnu qui appelle uniquement dans le but de déranger. Et cela se produit à la fois avec les appels traditionnels et avec les appels WhatsApp. Si ce qui vous dérange sont ces derniers, vous avez toujours la possibilité de désactiver les appels WhatsApp ou même d’aller plus loin et de bloquer les appels et les visioconférences. Mais le problème est que vous allez également silencier ou bloquer les appels de personnes avec lesquelles vous souhaitez vraiment parler, ce qui pourrait poser problème.

Alors quelle est la solution ? Dois-je choisir entre supporter les appels de numéros inconnus ou empêcher mes proches et mes amis de pouvoir m’appeler ? Heureusement non. WhatsApp dispose d’une option qui nous permet de bloquer uniquement les appels provenant de numéros qui ne sont pas dans notre liste de contacts, afin que nous puissions choisir qui peut nous appeler et qui ne le peut pas.

Cette fonction est disponible sur Android et iOS. Et bien que la procédure soit similaire sur les deux systèmes d’exploitation, il y a quelques petites différences, nous allons donc expliquer comment le faire quel que soit le smartphone que vous avez.

Bloquer les appels WhatsApp de numéros inconnus sur Android

Tout d’abord, expliquons la procédure pour bloquer les appels WhatsApp de numéros inconnus si vous avez un téléphone Android.

Contrairement à la désactivation des appels traditionnels, dans ce cas, vous n’aurez pas à accéder aux paramètres de votre smartphone, mais aux paramètres de WhatsApp. Par conséquent, la première étape consiste à ouvrir WhatsApp et à accéder aux paramètres de l’application. Pour cela, vous devrez appuyer sur l’icône des trois points que vous trouverez en haut à droite. Dans le menu qui s’affiche, vous devrez accéder aux paramètres. Lorsque vous l’aurez fait, vous verrez que le menu des paramètres s’ouvrira et vous aurez toutes les options à portée de main pour personnaliser l’application WhatsApp selon vos préférences.

Ensuite, vous devrez accéder au menu Vie privée, où vous pourrez accéder à toutes les options que vous pouvez modifier en ce qui concerne la confidentialité de votre compte dans l’application. Et dans cette section, vous devrez accéder à Appels. La section des appels est l’une des dernières qui apparaît dans cette rubrique, vous devrez donc peut-être faire un peu défiler vers le bas pour trouver la section où vous pourrez effectuer le blocage.

Dans le sous-menu des appels, vous verrez qu’il n’y a qu’une seule option. Et il s’agit d’un bouton coulissant avec l’inscription Désactiver les appels de numéros inconnus, comme vous pouvez le voir sur l’image en haut de la page. Il vous suffit de vous assurer que ce bouton est activé. Dès que vous l’aurez fait, chaque fois qu’une personne qui n’est pas dans votre liste de contacts vous appelle sur WhatsApp, l’appel sera bloqué, de sorte qu’il ne sonnera pas et ne vous enverra pas de notifications, vous en débarrassant pour toujours.

Cela est totalement réversible. Cela signifie que si vous n’avez actuellement pas besoin de recevoir des appels de numéros qui ne sont pas dans votre liste de contacts, mais que demain cela ne pose plus de problème, il vous suffira de répéter le processus et de désactiver le bouton. La confidentialité est toujours entre vos mains, que vous souhaitiez l’activer ou non.

Bloquer les appels WhatsApp de numéros inconnus sur iOS

Si vous avez un iPhone au lieu d’un téléphone Android, vous avez bien sûr également la possibilité de bloquer les appels WhatsApp de numéros inconnus. Mais il est important de noter que la procédure est légèrement différente de celle que nous avons expliquée.

En effet, pour accéder aux paramètres de WhatsApp depuis un iPhone, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Paramètres, situé en bas de l’application. En appuyant sur ce bouton, vous serez prêt à naviguer dans les menus des paramètres.

Dans le menu Paramètres, vous devrez accéder à la section Confidentialité. Vous pourrez la reconnaître facilement car à côté du mot, il y a une icône représentant un cadenas sur un fond bleu. Vous pourrez y trouver tout ce qui concerne la confidentialité de WhatsApp.

Ensuite, vous devrez appuyer sur la section Appels, qui se trouve, tout comme sur Android, dans la partie inférieure du menu, bien qu’elle apparaisse normalement directement à l’écran et que vous n’ayez pas besoin de faire défiler pour la trouver.

Lorsque vous entrez dans cette section, vous verrez apparaître le bouton Désactiver les appels de numéros inconnus. Il vous suffit de l’activer et à partir de ce moment-là, personne que vous n’avez pas enregistré dans votre carnet d’adresses ne pourra vous appeler sur WhatsApp.

Tout comme sur Android, cette fonction est totalement réversible. Si vous avez ce bouton activé, mais que demain vous ne souhaitez plus restreindre les appels, il vous suffira de répéter le processus pour désactiver le bouton et vous recevrez à nouveau des appels.

Tant sur Android que sur iPhone, à côté du bouton pour désactiver les appels de numéros inconnus, se trouve un bouton sur lequel est écrit Plus d’informations. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de cette fonctionnalité, il vous suffit de cliquer sur ce lien, et vous serez redirigé vers un site d’informations de WhatsApp où son fonctionnement vous sera expliqué de manière plus détaillée.

Comme vous pouvez le voir, éviter que des numéros qui ne sont pas dans votre liste de contacts vous dérangent avec des appels indésirables est assez simple, que ce soit sur Android ou sur iOS. WhatsApp travaille beaucoup pour améliorer ses services de confidentialité, vous pouvez donc décider qui peut vous contacter à tout moment et par tous les moyens, cela ne dépend que de vous.