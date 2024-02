Gemini, le nouvel IA de Google en détail : il y a des options de l’Assistant que tu ne pourras pas utiliser

Voici toutes les fonctions de l’Assistant Google qui ne sont pas disponibles dans l’application Gemini pour les téléphones Android

Gemini a désormais une application officielle sur Android

Avant de terminer l’année 2023 et de se préparer pour une nouvelle année 2024 axée sur l’IA et ses applications, Google a présenté Gemini avec toutes les considérations de son modèle multimodal le plus avancé, une puissante IA prometteuse qui a déjà accompli l’un de ses premiers objectifs : la retraite anticipée de Bard.

Nous pouvons désormais essayer Gemini gratuitement pendant deux mois en l’intégrant à la souscription premium Google One, une décision judicieuse de la part du géant de Mountain View pour cette unification, tandis que ses applications officielles commencent à être disponibles pour Android -pour le moment uniquement compatibles avec les téléphones Pixel- et que l’accès au nouveau chatbot se déploie dans davantage de pays et dans plusieurs langues, notamment en France et en espagnol, heureusement.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas encore profiter pleinement de la nouvelle IA de Google ici, ce que les États-Unis peuvent déjà faire avec les experts nous montrant les capacités de Gemini, qui, comme le confirme 9to5Google il y a quelques jours, peut invoquer l’Assistant Google, mais n’a pas toutes ses options et fonctionnalités.

Nous allons vous aider à découvrir, avec l’aide du support de Google, toutes ces fonctions de l’Assistant que vous pouvez utiliser depuis Gemini et celles que vous ne pouvez pas utiliser, du moins pour le moment, pendant que Google donne forme aux versions stables et définitives de sa nouvelle IA.

Gemini ne peut pas tout faire, pour certaines choses il continuera d’invoquer l’Assistant Google

Eh bien, il est assez curieux que même une IA multimodale aussi avancée ne puisse pas exécuter de nombreuses commandes par elle-même, mais Google a réussi à intégrer ses services de sorte que certaines fonctions clés de l’Assistant Google continuent de fonctionner grâce au routage de la tâche demandée.

Google lui-même l’explique, en nous indiquant que « certaines fonctions familières d’action vocale rapide » sont transférées à l’Assistant lorsqu’elles sont nécessaires. Cela inclut toutes les fonctions suivantes, bien que ce ne soit pas une liste complète :

Créer des alarmes et des minuteries, ainsi que les modifier.

Passer des appels téléphoniques, envoyer des messages SMs/RCS ou lire des messages et des notifications entrants.

Contrôler l’appareil : allumer la lampe de poche, désactiver le Bluetooth ou ouvrir des applications…

Contrôler les gadgets domestiques connectés : allumer les lumières, éteindre le chauffage…

Diffuser des messages vocaux vers les appareils domestiques connectés comme les caméras.

Lire à voix haute des pages web.

Évidemment, pour le moment, comme Gemini n’est compatible qu’avec les téléphones Pixel, nous ne savons pas si certaines fonctions sont exclusives, car par exemple, la « lecture à voix haute » qui était l’une des fonctionnalités les plus acclamées de l’Assistant ne fonctionne pas sur certains appareils (9to5Google l’a testée sur un Pixel 8).

Quelles options de l’Assistant ne fonctionnent pas dans Gemini ?

Eh bien, toutes ces fonctionnalités que l’Assistant peut exécuter sans problème ne sont pas accessibles depuis Gemini pour le moment, même s’il sait l’invoquer :

Il est impossible de démarrer des routines configurées sur un téléphone Android.

Il ne peut pas configurer de rappels et de tâches.

En tant qu’extension de ce qui précède, il ne peut pas créer d’événements dans Google Calendar.

Il ne peut pas accéder à des fournisseurs de services multimédia externes : il ne peut pas démarrer de podcasts, de stations de radio ou de stations de nouvelles à partir de services tiers.

Le « mode interprète » ne fonctionne pas non plus.

Logiquement, toutes ces fonctions restent accessibles si nous ouvrons l’application de l’Assistant et lui demandons de les exécuter, même s’il est curieux que Gemini ne puisse pas encore exécuter certaines options clés comme celles-ci. Nous comprenons que Google résoudra ce problème prochainement, en particulier pour ce qui est de l’intégration de base avec le calendrier et les tâches.

De plus, l’Assistant Google lui-même continuera d’être le protagoniste dans les cas d’utilisation et les applications suivantes, où Gemini n’est pas encore prêt :

Lors de demande d’informations et de mises à jour avec ‘Jet d’œil’.

En parlant dans le microphone de la barre de recherche de Google Maps, ou lorsque l’Assistant est activé pendant que nous naviguons vers une destination en appuyant sur le microphone ou en disant ‘Hey Google’.

Lorsque vous ouvrez l’Assistant Android Auto pour lui demander des tâches à exécuter à l’aide de la voix.

À partir de l’application Waze, l’Assistant s’ouvrira toujours pour les commandes.

Dans le clavier Gboard, si nous utilisons la saisie vocale, c’est Assistant qui exécutera l’action.

En lisant les notifications depuis Android, pour l’instant, la tâche reste du ressort de l’Assistant Google.

En réalité, Google a confirmé que l’Assistant ne sera pas abandonné pour se concentrer sur Gemini, mais qu’il continuera à jouer un rôle essentiel dans l’évolution de son IA multimodale et s’améliorera encore avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires au cours des prochains mois.

Dans ses premiers pas, Gemini sera exclusivement disponible sur les smartphones, tandis que l’Assistant continuera à être intégré à une multitude d’appareils tels que les écrans intelligents et les haut-parleurs Nest, les téléviseurs Android TV ou Google TV, les voitures avec Android Auto et Android Automotive, les smartwatches, les écouteurs sans fil compatibles et bien d’autres gadgets.

L’intelligence artificielle évolue rapidement, mais pas autant que ça…!