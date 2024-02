Voici le nouveau Nothing Phone (2a) ! Découvrez quand…

Rien n’a marqué sa position sur le marché des smartphones et autres gadgets. En 2023, l’entreprise a lancé le Nothing Phone (2) et dans les prochains jours le Nothing Phone (2a) sera présenté. Découvrez quand…

Nothing Phone (2a) – Des yeux frais

Nothing, une société dirigée par Carl Pei, lancera bientôt le Nothing Phone (2a), le successeur apparent du Phone (2). Avec le slogan Fresh Eyes, la marque a annoncé que l’événement de lancement aurait lieu le 5 mars. Les spécifications de ce nouveau modèle et sa valeur sont encore inconnues. Il y aura probablement plus de données dans les prochains jours.

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle version, il est probable que le nouveau smartphone soit une version low-cost du Nothing Phone (2). Rappelons que le smartphone que la marque propose sur le marché est livré avec un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, un écran OLED de 6,7″ (résolution de 2412×1080 pixels et taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz) et une batterie de 4700 mAh. Rien « d’offres » 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité – vous pouvez en savoir plus ici.

En plus des smartphones, la société a également lancé, à travers sa sous-marque CMF by Nothing, la Watch Pro. En pratique, et même par rapport à d’autres montres haut de gamme comme l’Apple Watch, la CMF Watch Pro a tout et fait tout – trouvez en savoir plus ici.