Te souviens-tu de Wunderlist ? Ses créateurs sont de retour avec une nouvelle application de tâches avec IA

Les créateurs de Wunderlist ont une nouvelle application entre les mains qui promet d’aider à accomplir toutes les tâches que vous avez en tête. Ils veulent le faire en intégrant l’intelligence artificielle. Le nom de l’application est Superlist et elle est disponible sur Mac, iOS, Android et en version web.

Le fait que Superlist soit multiplateforme est révélateur des intentions de ses développeurs. L’objectif est de créer une application collaborative, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même projet sans aucune limitation liée à l’appareil utilisé. Bien sûr, elle peut aussi être utilisée pour des projets personnels.

Tâches, notes et tout ce que vous avez besoin d’organiser. Même si le nom de l’application peut prêter à confusion, Superlist ne sert pas seulement à créer des listes. En réalité, la chose la plus intéressante de cette application est qu’elle permet de faire pratiquement tout et n’est pas limitée par des formats d’organisation.

Oui, les listes sont présentes et elles sont l’un de ses plus grands atouts. Ces listes créées peuvent être partagées avec les autres utilisateurs d’une même équipe, permettant à tous d’avoir accès au même projet et de collaborer à son développement.

Invite your dream team. 💌

Know someone who would love to use Superlist? Send them an invite, and you’ll be working together in no time. pic.twitter.com/9XiDdHwwBS

— Superlist (@Superlist) Novembre 28, 2023