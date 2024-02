Qu’est-ce que la « charge mentale invisible » et comment Samsung souhaite vous aider à la surmonter grâce à ses dispositifs

La plupart des citoyens européens consacrent 86% de temps supplémentaire à planifier les tâches ménagères plutôt qu’à les réaliser. De plus, près de la moitié d’entre eux pensent que la technologie peut les aider à soulager la « charge mentale invisible » provoquée par ce type de tâches, en améliorant l’efficacité grâce à des appareils connectés qui leur permettent de gagner du temps.

Ce sont seulement quelques-unes des conclusions auxquelles Samsung est parvenu dans sa dernière étude publiée, où la société explique comment les inquiétudes physiques et les préoccupations mentales précédant la réalisation des tâches ménagères (comme s’occuper des animaux de compagnie ou cuisiner) peuvent être considérablement soulagées grâce à la technologie.

Dans l’étude, menée avec plus de 6 000 personnes à travers l’Europe, il a été révélé que le citoyen moyen est responsable d’au moins 7 tâches dans son foyer, ce qui représente environ 30 heures de travail par semaine. Cela se traduit par une difficulté de concentration dans d’autres tâches à réaliser au quotidien, ainsi que par des niveaux de stress plus élevés que la normale. Tout cela est aggravé par l’augmentation des prix de l’énergie, qui affecte également négativement cette charge mentale.

Ce qui est réellement frappant dans l’étude, c’est la révélation selon laquelle les citoyens passent presque autant de temps à se préparer mentalement pour les tâches ménagères que pour les réaliser. Par exemple, les Européens consacrent 92% de temps supplémentaire à réfléchir à la nourriture plutôt qu’à la cuisiner.

« Cette situation affecte négativement les foyers européens, car plus de la moitié des personnes interrogées (51%) avouent se sentir stressées au moins la moitié du temps, et deux personnes sur cinq (41%) éprouvent des difficultés à se concentrer sur les tâches quotidiennes. Exacerbée par la crise du coût de la vie, plus de la moitié (54%) des personnes interrogées, soit 61% dans le cas des Espagnols, confirment que l’augmentation du prix de l’énergie a eu un impact sur les tâches ménagères, les rendant plus stressantes et difficiles à gérer »