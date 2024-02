Vous pouvez maintenant utiliser ChatGPT sur votre téléphone portable Xiaomi de manière facile et rapide : Remerciez Microsoft.

C’est le sujet du moment. L’intelligence artificielle est présente depuis des années, mais ces derniers mois, de nouvelles formes d’intelligence sont apparues avec lesquelles nous pouvons interagir comme jamais auparavant, comme c’est le cas de ChatGPT, une IA capable de tenir des conversations comme si vous parliez à une personne.

Bien que nous ayons déjà parlé ici de comment intégrer ChatGPT à WhatsApp pour discuter avec cette IA, le processus est quelque peu fastidieux et la version gratuite ne permet de poser qu’une série de questions par mois. Dans le cas de Microsoft, qui l’a intégré à ses applications comme Bing ou Skype, nous parlons d’une version totalement gratuite, bien qu’avec certaines limitations.

Comment parler à ChatGPT depuis votre téléphone portable Xiaomi

Le 7 février dernier, Microsoft a officiellement annoncé l’intégration de ChatGPT avec son moteur de recherche Bing pour les ordinateurs et les portables. Maintenant, l’application sur Android et iOS intègre également cette intelligence artificielle, et vous pouvez déjà commencer à l’utiliser depuis votre téléphone portable Xiaomi.

Pour cela, il suffit de se rendre sur Google Play Store et de télécharger l’application Bing. Une fois à l’intérieur, si vous avez déjà ChatGPT sur le bureau, vous en disposerez immédiatement lorsque vous vous connecterez à Bing depuis votre Xiaomi.

En revanche, si c’est la première fois que vous téléchargez Bing, il est très probable qu’une fois la session lancée, vous deviez entrer dans une liste d’attente pour pouvoir utiliser ChatGPT sur votre téléphone portable ou votre tablette Xiaomi, car ces premiers jours, Microsoft reçoit un afflux de téléchargements et le serveur a besoin de temps.

En tout cas, le géant technologique a décidé de se lancer dans l’intelligence artificielle et de fusionner ChatGPT avec son moteur de recherche, ce qui est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’Android, car nous aurons cette IA à notre disposition sans avoir besoin de suivre une multitude d’étapes ou de souscrire à un abonnement à ChatGPT.

Cette intelligence artificielle est capable de tenir une conversation fluide sur pratiquement n’importe quel sujet, fournissant de longues réponses et aidant l’utilisateur à trouver ce qu’il cherche : de l’information. Depuis Bing, nous pouvons demander à ChatGPT de nous organiser un voyage, d’écrire un poème pour nous ou de nous aider à créer un jeu de société, par exemple.

Les options sont infinies, et cela semble être le début d’une longue relation humaine avec l’intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, qui pourrait également arriver jusqu’à MIUI 14, comme c’est le cas actuellement en Chine avec Xiaomi, qui intègre Xiao AI, un assistant très avancé qui, pour le moment, reste dans le pays asiatique.