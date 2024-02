J’ai des problèmes pour charger mon Xiaomi et j’ai besoin de savoir si c’est à cause du chargeur ou si la batterie est défectueuse. Et voici ce que j’ai fait.

Connecter le câble de chargement au téléphone parce que la batterie est faible et… qu’il ne se charge pas. C’est dans ces moments-là que le ‘Mode Panique : ON’ s’active, car si vous ne pouvez pas le charger, il s’éteindra et adieu le smartphone. Que peut-on faire ? Essayez ceci pour découvrir la raison de l’échec.

Est-ce un problème de batterie du téléphone, ou du chargeur lui-même ? Il peut y avoir plusieurs raisons qui provoquent cette défaillance lors de la charge, et il nous appartient de voir si nous pouvons trouver le problème avant de faire appel au service technique de Xiaomi. Cela m’est arrivé la semaine dernière. Et voici ce que j’ai fait :

Mon téléphone Xiaomi ne se charge pas lorsque je le branche, raisons et solutions

J’utilise plusieurs téléphones, et le Redmi Note 11 Pro+ est destiné au travail, aux tutoriels, aux expérimentations avec HyperOS, etc. Et la semaine dernière, lorsque je l’ai branché pour le charger, il ne se chargeait soudainement plus, ce qui m’a posé un petit défi à résoudre : Pourquoi mon téléphone ne se charge-t-il pas ?

Test 1 : Redémarrer

La toute première chose à faire est de redémarrer le téléphone, cela peut sembler une mesure extrêmement simple, mais cela peut souvent sauver la situation. Le smartphone, que beaucoup de gens ont tendance à laisser allumé toute la journée -je les éteins la nuit les week-ends, mais pas en semaine-, a besoin d’être éteint toute une nuit de temps en temps. Et, au minimum, un redémarrage tous les 4-5 jours.

Il pourrait s’agir d’un problème lié à MIUI 14, à un processus, à un script ou à une fonction logicielle qui, pour une raison quelconque, perturbait le processus de charge. Je l’ai redémarré. Il ne se chargeait toujours pas, donc on peut au moins exclure cela.

Test 2 : Vérifier les contacts

De la poussière, de la saleté, des particules diverses peuvent pénétrer dans le port d’entrée du téléphone, et l’extrémité du câble de charge est également susceptible de se salir, surtout si vous laissez le chargeur branché sur une réglette ou une prise murale toute la journée. À cause de cela, le processus de charge peut être ralenti ou, comme dans mon cas, interrompu.

J’ai vérifié s’il y avait de la saleté dans les deux, je les ai nettoyés avec un coton-tige et de l’alcool isopropylique – n’utilisez pas d’autre type d’alcool -, et cela ne fonctionnait toujours pas.





Test 3 : Vérifier l’état de la batterie

