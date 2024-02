realme C67 contre POCO C65 : quel est le meilleur smartphone économique de 2024?

Le comparatif définitif : realme C67 vs POCO C65. Deux smartphones pas cher qui valent plus que leur prix

Le POCO C65 à côté du realme C67 / Image de AndroAall

Le segment des smartphones pas cher est plus vivant que jamais. De plus en plus de marques décident de miser sur des smartphones de moins de 200 euros, en se concentrant sur la création de terminaux très compétitifs dotés de certaines des dernières avancées techniques. Aujourd’hui, il existe deux modèles qui font référence dans le secteur, car ils sont capables d’offrir une excellente expérience à un prix très abordable : ce sont les realme C67 et POCO X65.

Mais alors, lequel des deux est le meilleur achat ? Bien qu’ils puissent sembler similaires à première vue et qu’ils aient en plus un prix très similaire, il y a des différences très importantes entre les deux téléphones. Nous avons donc décidé de les comparer directement pour voir lequel est meilleur, et il est probable qu’après avoir lu cette comparaison, vous aurez une meilleure idée de quel téléphone vaut le plus le coup.

realme C67 vs POCO C65 : semblables, mais très différents

Il suffit de jeter un coup d’œil à leurs fiches techniques pour apprécier les différences qui existent entre ces deux téléphones, bien qu’ils se situent dans la même fourchette de prix. Le modèle de realme est capable de surpasser celui de POCO sur plusieurs aspects, notamment la résolution et la luminosité maximale de l’écran, le processeur, la version d’Android, l’appareil photo ou la vitesse de charge.

Comparatif realme C67 vs POCO C65 Caractéristiques realme C67 POCO C65 Dimensions 164,6 x 75,4 x 7,59 millimètres

185 grammes 168 x 78 x 8,09 millimètres

192 grammes Écran LCD de 6,72 pouces avec résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité jusqu’à 950 nits LCD de 6,74 pouces avec résolution HD+ (720 x 1600 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité jusqu’à 600 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 685 à 6 nm

GPU Adreno 610 MediaTek Helio G85 à 12 nm

GPU ARM Mali-G52 MC2 RAM 8 Go LPDDR4x 6/8 Go LPDDR4x Système d’exploitation Android 14 MIUI 14 (basé sur Android 13) Stockage 128/256 Go extensibles jusqu’à 2 To par microSD 128/256 Go extensibles jusqu’à 1 To par microSD Appareils photo Arrière :

108 Mpx principal avec zoom in-sensor jusqu’à 3X

2 Mpx macro

Avant :

8 Mpx Arrière :

50 Mpx principal

2 Mpx macro

Avant :

8 Mpx Batterie 5000 mAh avec charge SuperVOOC de 33 W 5000 mAh avec charge de 18 W Autres Lecteur d’empreintes latéral, USB Type C, prise casque 3,5 mm, Dual SIM + microSD Lecteur d’empreintes latéral, USB Type C, prise casque 3,5 mm, Dual SIM + microSD Connectivité 4G LTE, Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0 4G LTE, Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0 Prix de lancement 159,99 euros 129,99 euros

Design et écran : une question de chiffres

Le realme C67 et le POCO C65 suivent une philosophie similaire en termes d’esthétique : les deux téléphones optent pour un design sobre et élégant, avec des corps où les lignes droites sont à l’honneur et le plastique avec une finition mate est le matériau de construction choisi.

Cependant, il existe des différences significatives en termes de chiffres. Le realme C65 est un téléphone plus compact malgré un écran de (presque) la même diagonale. Il est moins long, plus étroit et plus mince, en plus d’être plus léger de quelques grammes.

Tout cela fait qu’il est plus confortable à utiliser, même d’une seule main.

En ce qui concerne les différences d’écran, il y a un gagnant clair. Bien que les deux utilisent la même technologie LCD et la même fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, realme a opté pour un écran avec une résolution Full HD+, plutôt que HD+ comme son concurrent. Ainsi, la netteté est supérieure dans le cas de l’écran du modèle de realme.

À cela s’ajoute un niveau de luminosité supérieur, capable d’atteindre 950 nits de luminosité maximale. Le modèle de POCO, quant à lui, se limite à seulement 600 nits de luminosité maximale.

Une autre différence présente sur l’écran se trouve dans la façon dont est intégrée la caméra frontale. Le realme C67 opte pour un trou centré en haut, que la marque utilise à la manière d’une « mini capsule », comme nous l’avons déjà vu sur le realme C55, capable d’afficher des informations pertinentes à travers des animations soignées, comme le niveau de batterie lorsque le téléphone est connecté au chargeur.

POCO, quant à lui, opte pour une encoche (dépassée) en forme de goutte d’eau.

Puissance et performances : realme remporte la bataille

Qualcomm vs MediaTek. L’une des batailles les plus serrées que nous ayons jamais vues dans le monde de la technologie ces dernières années. Bien qu’il soit vrai que les processeurs MediaTek ont fait de grands progrès récemment, il y a des cas où Qualcomm conserve l’avantage. C’en est un.

Le Snapdragon 685 qui est monté sur le realme C67 est une puce bien supérieure au Helio G85 du POCO. Tout d’abord, il est fabriqué dans un format twice as efficient que le MediaTek, et son processeur et son processeur graphique sont plus puissants.

Les deux téléphones sont disponibles en configurations avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage extensibles par microSD. Cependant, tandis que le POCO n’accepte que des cartes jusqu’à 1 To, le modèle de realme étend cette limite à 2 To.

Il y a cependant des différences dans leur batterie. Non pas en termes de capacité, car les deux modèles ont une capacité de 5000 mAh, mais en termes d’autonomie. Grâce à la puce plus efficace, le realme C67 nous a offert une durée de vie de batterie plus longue que son concurrent, atteignant deux jours et demi d’utilisation. Le modèle de POCO passe également le test avec brio en atteignant deux jours d’utilisation, mais reste légèrement en dessous du terminal de realme.

De plus, lorsqu’il est temps de se recharger, le realme C67 charge presque deux fois plus vite en étant capable de recharger sa batterie à une puissance de 33 W à l’aide du chargeur inclus dans la boîte. Le POCO C65 limite la puissance de charge maximale à seulement 18 W. Cela signifie que, tandis que le POCO C65 peut se charger complètement en environ deux heures, le realme C67 permet de compléter la charge en un peu plus d’une heure et demie.

Photographie : 108 > 50

Les différences entre les deux téléphones s’étendent également au système photographique, où chaque marque a choisi une voie différente.

Dans les deux cas, nous avons deux caméras à l’arrière, avec des capteurs secondaires de 2 mégapixels destinés à capturer des macros. Cependant, le capteur principal est celui qui retient toute l’attention.

Le realme C67 intègre un capteur principal de 108 mégapixels, ce qui en réalité l’un des téléphones de ce prix avec la plus haute résolution sur son appareil photo principal. Le POCO C65 se contente d’un capteur plus conservateur de 50 mégapixels.

Les différences sautent aux yeux : les photos prises avec le realme C67 sont plus détaillées grâce à la plus grande résolution, ce qui permet de recadrer sans perdre trop de qualité dans les clichés finaux.

De même, le système « in-sensor zoom » permet de prendre des photos avec un zoom numérique allant jusqu’à 3 fois avec une bonne qualité. En revanche, l’appareil photo du POCO C65 a du mal lorsque nous essayons de zoomer plus de 2 fois.

realme C67 vs POCO C65, quel est le meilleur achat ?

Parlons maintenant, enfin, de leurs prix. Le realme C67 arrive sur le marché à 159,99 euros lors de ses premiers jours de vente, dans sa configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensibles. Quant au POCO C65, il coûte 10 euros de moins, soit 149,99 euros.

realme C67

Malgré la différence de 10 euros, il faut reconnaître que le realme C67 est un appareil supérieur à bien des égards par rapport au POCO C65, malgré leur appartenance au même segment. Que ce soit en termes d’écran, de performances ou de vitesse de charge, en passant par l’expérience photographique avec l’appareil photo principal et en arrivant jusqu’au logiciel, plus à jour et plus propre sur le modèle de realme, car il dispose d’une version d’Android 14 avec peu d’ajouts pour gâcher l’expérience.

Par conséquent, si vous recherchez un bon téléphone pour moins de 200 euros, je crains que le realme C67 soit exactement ce que vous recherchez si vous voulez un téléphone élégant et équilibré.