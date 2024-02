Le futur d’iPadOS sera d’avoir des fonctionnalités similaires à celles de macOS

Apple introduira des fonctionnalités macOS dans iPadOS au cours des deux prochaines années

iPadOS ressemblera beaucoup à macOS à l’avenir

Apple n’a pas lancé de nouveaux modèles d’iPad l’année dernière en raison du développement de son Vision Pro et des iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Cependant, si les rumeurs se concrétisent, 2024 sera l’année de la gamme iPad, car elle sera entièrement renouvelée et ce renouvellement sera dirigé par les nouveaux iPad Pro, qui auront la plus grande rénovation de leur histoire.

Mais les nouveautés dans la gamme iPad ne concernent pas seulement le matériel, mais aussi des innovations logicielles, car les rumeurs récentes indiquent qu’iPadOS aura des fonctionnalités de haut niveau similaires à celles présentes dans macOS. Ces nouveautés arriveront dans les prochaines mises à jour du système des iPad.

iPadOS sera enfin le logiciel que tout le monde souhaite

Dans la dernière édition de sa newsletter officielle Power-On, l’expert Apple Mark Gurman affirme qu’Apple souhaite positionner l’iPad comme un remplaçant potentiel du Mac. Le plan consiste à apporter quelques fonctionnalités de bureau à leurs tablettes. Rappelons que la société de la pomme croquée a toujours voulu que ses iPad soient en quelque sorte des substituts du Mac, avec des slogans tels que « Votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur ».

Selon l’analyste, Apple prévoit d’introduire ces nouvelles fonctionnalités similaires à celles de macOS dans les prochaines versions d’iPadOS au cours des deux prochaines années, c’est-à-dire dans iPadOS 18, iPadOS 19 et iPadOS 20. En plus d’introduire de nouveaux accessoires tels que le Magic Keyboard en aluminium et un Apple Pencil 3, la société se concentrera également sur le logiciel pour créer une expérience plus bureautique.

Ces fonctionnalités seraient exclusives aux iPad les plus professionnels, tels que les iPad Pro ou les iPad Air. Les deux modèles sont dotés des puces de la série M présentes sur les Mac, mais le logiciel des iPad ne rend pas justice à leur matériel. Il semble que cela changera au cours des deux prochaines années, si l’analyste Mark Gurman a raison.

Il est à noter que iPadOS 17 a déjà commencé à inclure ces nouveautés de macOS, avec l’introduction de l’Organisateur Visuel, une fonctionnalité qui permet une meilleure expérience en ayant plusieurs applications ouvertes et en pouvant se concentrer sur l’une d’entre elles tout en les ayant toutes disponibles sur le côté gauche pour pouvoir facilement passer de l’une à l’autre. Cependant, il ne spécifie pas quelles nouvelles fonctionnalités de bureau arriveront sur iPadOS.