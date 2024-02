Officiel : le Nothing Phone (2a) sera présenté le 5 mars.

Le Nothing Phone (2a) serait un smartphone plus économique que les deux modèles précédemment lancés

L’annonce confirmant l’arrivée du Phone (2a) par Nothing

Le Nothing Phone (2a) est sur le point de devenir réalité. La start-up londonienne dirigée par Carl Pei vient de confirmer que son troisième smartphone sera officiellement présenté au monde le 5 mars à 12h30 heure française. Si les rumeurs sont exactes, ce sera le modèle le plus économique de tous ceux lancés par la marque jusqu’à présent.

Le Nothing Phone (2a) a déjà une date de présentation officielle

Par le biais d’un communiqué publié par l’entreprise, il a été confirmé que le 5 mars sera le jour choisi pour présenter au monde son nouveau smartphone. Pour l’instant, cependant, la société n’a pas révélé d’autres informations sur cet appareil.

Cependant, nous savons qu’il s’agira d’un terminal moins cher que le Phone (2), mais qui introduira tout de même des améliorations importantes par rapport au premier smartphone de l’histoire de la marque, le Nothing Phone (1). La marque elle-même l’a clairement indiqué lors de son annonce il y a quelques semaines, affirmant que ce serait « un produit axé sur les besoins fondamentaux de l’utilisateur, basé sur la philosophie de conception de Nothing ».

Selon ses caractéristiques révélées, le Phone (2a) serait équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7200, ainsi que d’un écran AMOLED de 120 Hz, d’un double appareil photo de 50 mégapixels, d’Android 14 avec le système d’exploitation Nothing OS 2.5, et de l’interface lumineuse « Glyph » à l’arrière, dont la conception aurait totalement changé par rapport aux modèles précédents de la marque. De même, on parle d’un possible prix inférieur à 400 euros.

La présentation de l’appareil aura lieu le 5 mars et pourra être suivie en direct sur le site officiel de la marque à partir de 12h30 heure française. Bien que des informations sur sa disponibilité n’aient pas été révélées, The Verge affirme que ce nouveau modèle sera disponible aux États-Unis de manière limitée. Sa sortie en Europe est pratiquement confirmée aujourd’hui.