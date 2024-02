Xiaomi vient de confirmer quelles seront toutes les nouveautés qui seront présentées au MWC 2024, et elles ne seront pas précisément peu nombreuses

Il semble que les moteurs du prochain MWC 2024 chauffent déjà, et Xiaomi sera l’une des marques qui présentera le plus de nouveautés dans de nombreuses catégories de son catalogue. En réalité, c’est la marque elle-même, par le biais de son PDG et fondateur, qui nous a confirmé via une affiche promotionnelle quels seront les nouveaux produits que nous pourrons voir lors de cet événement, et nous pouvons vous dire d’avance qu’ils ne seront pas peu nombreux.

Évidemment, comme prévu, les nouveaux Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 ne viendront pas seuls le 25 février 2024, car ils seront accompagnés d’une multitude de gadgets parmi lesquels nous pourrons voir le tout dernier Xiaomi SU7, la première voiture électrique de la marque asiatique, qui sera exposée sur son stand.

Nouvelle montre intelligente, nouvelle tablette et bien plus encore

Dans ce cas, Xiaomi s’est chargé de nous mettre l’eau à la bouche en nous montrant une affiche promotionnelle sur laquelle on peut voir les silhouettes de tous les produits que nous pourrons découvrir le 25 février prochain. En plus des Xiaomi 14 et Xiaomi SU7, il semble que la société va également nous présenter une nouvelle montre intelligente, une tablette et même un robot aspirateur, bien que nous ne connaissions pas encore les modèles.

Toutes les rumeurs suggèrent que la montre sera la nouvelle Xiaomi Watch 2, un dispositif moins cher que la Xiaomi Watch 2 Pro que nous avons connue il y a plusieurs mois et qui sera également équipé de Wear OS à l’intérieur. Nous pourrions donc être face à un véritable succès de vente s’il arrive à un prix raisonnable comme son aîné.

De plus, un autre appareil qui fait l’objet de rumeurs intensives est la Xiaomi Pad 6S Pro, une tablette qui serait équipée de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, d’un écran LCD 144 Hz de 12,4 pouces et même d’un système de charge rapide jusqu’à 120 W, ce qui pourrait en faire la meilleure tablette que Xiaomi ait jamais présentée à l’échelle mondiale.

Cependant, nous vous disons que aucun de ces produits n’a été confirmé par Xiaomi, de même que les spécifications qui ont été rumeurées, nous devrons donc être un peu patients jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles à ce sujet. Ce que nous savons, c’est que le MWC 2024 sera rempli de nouveautés, et nous attendons déjà avec impatience le jour où nous pourrons les découvrir et en profiter.