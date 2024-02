Il faudra en prendre grand soin : Apple Vision Pro est un appareil délicat (et irréparable) de 3 500 dollars

Le nouveau Vision Pro d’Apple est un exploit technologique, mais vous devez savoir qu’il n’est pas conçu pour être réparé en aucune circonstance

L’ordinateur spatial Vision Pro d’Apple souffrant sur la table d’analyse de JerryRigEverything.

Ils sont la sensation de l’année. Les lunettes de réalité mixte, ou comme le dit Apple, l’ordinateur spatial Vision Pro est là pour tout changer dans la façon dont nous consommons la technologie, donc par extension il veut aussi tout changer dans nos vies. C’est pourquoi il n’est pas étrange que nous ayons tous les yeux rivés sur lui dès la première minute après son lancement aux États-Unis, où certaines sources affirment que plus de 200 000 unités ont été vendues malgré des prix vertigineux.

Le fait est que ses premiers démontages – comme celui d’iFixit – nous montrent que technologiquement, c’est un véritable exploit qui ouvre un marché jusqu’alors inexploré, bien que les premières analyses des plus experts confirment que son concept « wearable » devra évoluer pour réduire le poids et les rendre plus confortables dans les cas d’utilisation prolongée.

De plus, les premiers tests de résistance et de durabilité ont également été effectués avec des résultats surprenants et peu flatteurs pour Apple, et la plupart d’entre eux parlent de Vision Pro vraiment délicats, conçus comme une première génération qui nous montrera les possibilités de cette technologie, mais qui devra sans aucun doute être optimisée et améliorée pour devenir plus durables et résistantes, surtout si Apple veut qu’on les porte même dans la rue.

Zack Nelson, c’est-à-dire JerryRigEverything, dit « soyez prudent » avec vos Vision Pro

Je dois avouer que cela m’a rendu quelque peu triste et un peu réticent de voir comment le populaire Zack Nelson a démonté et détruit dans sa vidéo YouTube une unité du Vision Pro d’Apple qui coûte 3 499 dollars, bien que pour la science et la démonstration empirique, tout est permis, même si j’aurais voulu les avoir entre les mains auparavant.

Quoi qu’il en soit, ce célèbre YouTubeur nous a confirmé que si nous achetons un Vision Pro lorsque ils arriveront en Europe, nous devrons faire très attention lorsque nous les utilisons, car il s’agit d’un dispositif non seulement coûteux et prometteur, mais aussi assez fragile et surtout, complexe en termes de montage et pratiquement irréparable en cas de casse ou de panne.

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment le remarquable verre incurvé à l’avant qui protège cet étrange écran de type Robocop est en réalité un type de laminé dont la couche externe est en plastique, il se raye donc avec une facilité déconcertante, même sans dépasser le niveau 3 de l’échelle de Mohs avec des rayures profondes atteignant le niveau 4. Cela signifie que n’importe quelle clé, pièce de monnaie ou fermeture éclair peut laisser des marques à jamais sur vos Vision Pro, alors faites attention.

En prolongeant cela, les lentilles intérieures sont également en plastique, donc faites très attention à elles car si le verre extérieur peut être endommagé sans altérer l’expérience, le fait de rayer l’une d’entre elles rendra le Vision Pro inutilisable sans possibilité de réparation. Ne les nettoyez pas avec des mouchoirs en papier ou des serviettes, il est impératif d’utiliser des chiffons optiques doux.

La chose la plus importante à savoir si vous achetez un Apple Vision Pro est que les lentilles internes sont en plastique, tout comme le revêtement laminé du verre avant, donc elles ne doivent jamais être nettoyées avec un mouchoir ou une serviette, sinon vous risquez de les rayer pour toujours.

Le sangle de réglage élastique donne une sensation de grande qualité au toucher, mais elle est facilement endommageable et brûle en quelques secondes. Donc, si vous utilisez le Vision Pro, vous devrez arrêter de fumer, pour des raisons évidentes.

Le châssis avec son boîtier externe surprend et résiste, car il est usiné à partir d’une seule pièce d’aluminium solide et tout comme les boutons, également en métal, il offre ce que l’on attend d’un matériau comme celui-ci. Cependant, tout le reste du matériel est pratiquement inaccessible et y accéder impliquera de casser le Vision Pro sans possibilité de le réparer.

Le verdict est que le Vision Pro est effectivement un exploit technologique. Un produit qui élargit notre compréhension des lunettes de réalité augmentée, virtuelle ou mixte et qui peut effectivement marquer un tournant. Le problème est que dès sa conception, nous devons savoir que, malgré son prix de 3 499 dollars, le Vision Pro n’est pas conçu pour être réparé en aucune circonstance.

Faites-y très attention heureux propriétaires !