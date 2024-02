Le prix du Xiaomi 14 en Europe a été divulgué : il sera plus cher que le Xiaomi 13

Les nouveaux Xiaomi 14 commencent à se filtrer en Europe : il n’y aura pas de modèle ‘Pro’ en dehors de la Chine, tandis que les prix augmenteront sensiblement par rapport à 2023

Les nouveaux Xiaomi 14 se préparent à leur lancement en Europe

Déjà lancé dans la production et l’évolution de sa première voiture électrique, avec même Lei Jun qui abandonne ses fonctions dans Xiaomi Mobile, le géant chinois ne perd pas non plus de vue le marché des smartphones où ses nouveaux flagship, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, sont sur le point de devenir internationaux après un début prometteur sur le marché chinois.

Probablement, le Mobile World Congress 2024 qui est à venir servira de tremplin parfait pour le lancement du Xiaomi 14 en Europe, étant donné que les informations récemment divulguées convergent toutes vers un même point, où le modèle Xiaomi 14 Pro ne sera pas vendu en dehors de la Chine du moins pour le moment.

C’est un média grec, TechManiacs, qui a maintenant révélé les prix auxquels les différentes versions du Xiaomi 14 devraient être vendues en Europe, des prix qui seront plus élevés que ceux du Xiaomi 13 en 2023, comme l’ont confirmé les collègues de GSMArena.

Selon les sources grecques, le Xiaomi 14 devrait être vendu en Europe à partir du 29 février prochain à un prix qui oscillera entre 1 099 euros si nous choisissons 12 Go de RAM et 512 Go de stockage jusqu’à environ 1 299 euros si nous augmentons la RAM et la mémoire jusqu’à 16 Go et 1 To.

Si le Xiaomi 13 de base coûtait 999 euros (8GB/256), le nouveau Xiaomi 14 va monter jusqu’à 1 099 euros tout en offrant plus de mémoire : 12GB/512GB.

Tout semble indiquer, par ailleurs, que Xiaomi abandonnera progressivement le modèle ‘Pro’ afin de se concentrer sur les versions ‘Ultra’ qui concurrencent directement les meilleurs smartphones du marché, également en termes de dénomination commerciale, bien qu’il n’y ait évidemment aucune communication officielle à ce sujet. Nous savons cependant que le Xiaomi 14 Ultra est en préparation et que nous devrions le voir en Europe probablement l’été prochain.