Voici la vraie raison pour laquelle vous ne pouvez plus enregistrer des appels avec votre Xiaomi

Auparavant, vous pouviez enregistrer un appel que vous passiez depuis votre Xiaomi, POCO ou Redmi avec une option native de la couche MIUI. De nos jours, si vous vivez en Europe, c’est impossible. Pourquoi cette option m’a-t-elle été retirée? Spoiler: c’est à cause de Google.

Si vous voulez enregistrer un appel, vous pouvez utiliser des applications externes, mais vous courez le risque de devoir les chercher en dehors de Google Play Store, ou qu’elles ne vous enregistrent qu’à vous et pas à l’autre personne. Ou peut-être devez-vous rooter votre téléphone. C’était plus simple avant, mais ce n’est plus le cas maintenant.

Est-il légal d’enregistrer des appels en France?

En gros, oui, il est légal d’enregistrer un appel et la conversation qui y a lieu sans le consentement de l’autre personne en France, mais il y a une condition essentielle: vous devez faire partie de la conversation.

Si votre intention est d’enregistrer une conversation téléphonique à laquelle vous ne participez pas, même si vous êtes à côté de l’un des participants, cela est considéré comme un délit de violation du secret, punissable d’une amende et même d’une peine de prison de 1 à 4 ans. Et cela constitue une violation de ce qui est énoncé à l’article 18.3 de la Constitution espagnole:

« Suivant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, l’article 18.3 de la Constitution consacre la liberté des communications et garantit leur secret, quelle que soit la forme d’interception, tant que dure le processus de communication, dans le cadre de communications indirectes, c’est-à-dire utilisant des moyens techniques, et vis-à-vis de tiers n’étant pas partie à la communication ».

Avant, je pouvais enregistrer des appels sur MIUI, maintenant je ne peux plus, pas même sur HyperOS

Déverrouillez votre téléphone, appuyez sur l’icône des appels, puis sur l’onglet « Récents », cliquez sur l’icône en haut à droite des trois points et entrez dans les « Paramètres ». Si votre Xiaomi, POCO ou Redmi fonctionne avec MIUI 13, MIUI 14 ou HyperOS 1, vous verrez des options comme « Identification des appels et spam » et autres, mais jamais l’option « Enregistrement d’appels ».

Et si je fais la même chose sur un Xiaomi avec MIUI 11 ou MIUI 12? Alors, comme le montre la capture d’écran sous ce paragraphe, vous verrez effectivement l’option. MIUI vous permettait d’enregistrer des appels auparavant, en réalité, le bouton d’enregistrement apparaissait dans l’interface de l’appel. Mais à partir de MIUI 13 et Android 12, cela se termine: Xiaomi décide d’incorporer l’application téléphonique de Google par défaut à partir de MIUI 13 et de supprimer la sienne, et cette option native d’enregistrement d’appel est perdue lors du changement d’application.

Et c’est Google qui en 2022 élimine la possibilité de télécharger des applications d’enregistrement d’appels depuis sa boutique Play Store pour des raisons de sécurité et de confidentialité des utilisateurs. Et dans le cadre des réglementations imposées par certains pays, cela nous empêche désormais de l’utiliser et nous oblige à opter pour certaines applications tierces qui nous permettent encore de le faire…

Les problèmes avec les applications d’enregistrement d’appels

« Mais si je veux enregistrer une conversation, j’ai des applications sur Google Play Store ». Oui, bien que des applications mythiques comme True Caller, qui offraient ce service, n’enregistrent plus les appels, d’autres le font, mais avec des limitations. À l’époque dorée des applications d’enregistrement d’appels, elles utilisaient les services d’accessibilité d’Android pour offrir ces fonctionnalités. Mais lorsque Google décide que cela n’est plus possible, ces applications sont condamnées.

Par conséquent, il n’y a que deux façons pour une application tierce d’enregistrer des appels: