Un des meilleurs gestionnaires de mots de passe pour Android peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Xproguard Password Manager gratuitement

Xproguard Password Manager est gratuit pour une durée limitée, profitez-en !

La Google Play Store est remplie d’applications de toutes sortes, gratuites et payantes, et de temps en temps, certains développeurs de ces dernières nous offrent leurs créations gratuitement pendant un temps limité afin que nous puissions les essayer sans aucun engagement, ce qui améliore également le taux de téléchargements de l’application.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car vous pouvez obtenir l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe de Google Play gratuitement, bien que vous deviez être rapide, car cette offre ne sera disponible que pendant quelques heures.

Téléchargez gratuitement Xproguard Password Manager dès aujourd’hui

Xproguard Password Manager est l’un des gestionnaires de mots de passe pour Android les mieux notés sur Play Store, car malgré à peine plus de 1 000 téléchargements, il a une note moyenne de 4,2 sur 5 basée sur plus de 70 avis d’utilisateurs.

C’est un gestionnaire de mots de passe vraiment sécurisé, car il utilise le chiffrement AES-256 pour protéger vos mots de passe et stocke toutes les informations sur votre appareil, de sorte que les responsables de l’application n’ont pas accès à vos mots de passe.

Xproguard Password Manager est une application très simple à utiliser qui vous permet de stocker à la fois vos mots de passe et vos cartes de crédit et de débit dans un coffre-fort protégé par un mot de passe principal que vous créez, et qui comprend un puissant générateur de mots de passe grâce auquel vous pourrez créer des mots de passe complexes comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles pour protéger toutes vos applications et services.

Normalement, Xproguard Password Manager est vendu au prix de 23,99 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Cette application est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 6.0 et versions ultérieures et ne contient ni publicités ni achats in-app, vous pourrez donc profiter de toutes ses fonctionnalités sans dépenser un centime.

