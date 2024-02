Xiaomi a une fenêtre littérale vers l’avenir de votre téléphone qui vous indique le moment exact où il cessera de se mettre à jour.

J’achète un Xiaomi, un Redmi, un POCO. Bien, quand deviendra-t-il obsolète? À quel moment et année précise ne recevrai-je plus de mises à jour, de correctifs ou de nouvelles versions du système d’exploitation? Nous avons trouvé la réponse et elle se trouve chez Xiaomi elle-même.

Au minimum, deux ans. C’est la période garantie par Xiaomi en ce qui concerne les correctifs de sécurité et les versions de sa couche de personnalisation/système d’exploitation. Mais pour vous éviter de spéculer sur les versions d’Android à venir, sachez que Xiaomi a une liste qui est très claire à ce sujet.

Politique de mises à jour de Xiaomi

Comme le souligne Xiaomi sur son site web officiel, « Nous faisons tout notre possible pour fournir des mises à jour de sécurité continues pour nos smartphones, couvrant les marques Xiaomi, Redmi et POCO. Les mises à jour de sécurité incluent généralement les derniers correctifs de sécurité, les corrections des vulnérabilités de sécurité et d’autres améliorations de sécurité. En règle générale, nous maintiendrons les mises à jour de sécurité pendant au moins 2 ans après l’expédition initiale d’un modèle de dispositif spécifique ».

Cette politique peut changer, car « nous pouvons admettre les mises à jour de sécurité pendant 3 ans ou plus pour certains modèles, qui sont soumis aux conditions réelles. Si une vulnérabilité de sécurité très grave est découverte, nous pouvons également vous fournir les correctifs de sécurité nécessaires, même si votre appareil est sur la liste des produits EOL ».

À quelle fréquence mon Xiaomi, Redmi et POCO sont-ils mis à jour? Quand cesseront-ils de recevoir des correctifs de sécurité?

Le site global de Xiaomi a une section sur son label AER (Android Enterprise Recommended), une certification de fournisseur de services et d’équipements d’entreprise délivrée par Google Products, qui classe les appareils Xiaomi qui répondent à ses exigences strictes en termes de logiciel et de matériel pour les produits d’entreprise.

Dans cette section, nous trouvons une liste de 58 smartphones et tablettes des trois marques de Xiaomi, les 58 qui ont été approuvés par Google Products et portent la certification AER. Et il se trouve que cette liste révèle non seulement la date de lancement et le système d’exploitation avec lequel chaque appareil est sorti, mais aussi :

Combien de nouvelles versions d’Android il recevra

il recevra La fréquence de mise à jour de ses correctifs de sécurité

de ses correctifs de sécurité Quand il sera ajouté à la liste de sécurité EOL (End-Of-Life, fin de vie du produit)et donc cessera de recevoir des mises à jour de sécurité.

Le premier de la liste et le plus récent appareil certifié AER sont les Redmi Note 13. Par exemple, le 13 Pro qui a été lancé le mois dernier avec Android 13 recevra Android 14 et Android 15, et sera ajouté à la liste EOL (End-Of-Life, fin de vie du produit)dans 4 ans, en janvier 2028. Ci-dessous, nous vous laissons le lien vers le site web et la liste des 58 appareils AER, au cas où vous trouveriez le vôtre :

Liste des appareils Xiaomi AER

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi Pad SE

Redmi 12 5G

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Redmi 12

Xiaomi Pad 6

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12

Xiaomi 13 Lite

POCO M6 Pro 5G

Redmi 13C

Redmi Note 11 SE

Redmi 12C

POCO C55

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

POCO M5s

POCO M4 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi Note 11S 5G

Redmi 10C

Xiaomi 12T Pro

Redmi Pad

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G

POCO M4 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO X4 Pro 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi 10

POCO M3 Pro 5G

Redmi 10 2022

Redmi Note 10 5G

Mi 11 Ultra

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T 5G

Mi 11 Lite 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi 9T

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10T Pro

Redmi 9

Redmi Note 9 Pro

Source | Mi.com