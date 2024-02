Un nouveau domaine acheté par Apple suggère que l’IA arrivera dans la suite iWork

Le domaine iWork.ai appartient désormais à Apple : Intelligence artificielle dans Pages, Numbers et Keynote ?

La suite iWork pourrait bientôt avoir de l’intelligence artificielle

Une des rumeurs les plus claires concernant iOS 18 est qu’il aura des fonctions d’intelligence artificielle générative dans certaines de ses applications natives, telles que Apple Music, Messages ou certaines applications de la suite iWork. Cette rumeur semble avoir été confirmée grâce à l’acquisition par Apple du domaine iwork.ai.

Apple se réfère généralement à ses applications de productivité par leurs noms individuels, que ce soit Pages, Numbers ou Keynote, mais utilise parfois le terme iWork pour les désigner, car c’est le nom qu’elles reçoivent ensemble. Pour cette raison, on pense que l’acquisition de ce domaine par Apple, avec des références à l’IA, est si importante.

L’intelligence artificielle de plus en plus proche des applications Apple

Selon les informations de BuyAIdomains, Apple aurait récemment acquis le domaine iWork.ai, ce qui suggère que l’intelligence artificielle générative arriverait dans les applications qui composent la suite, Pages, Numbers et Keynote. Il est également rumore que certaines des applications qui bénéficieraient des nouvelles fonctionnalités sont, Apple Music, Messages ou Siri.

Bien que BuyAIdomains semble avoir raison en affirmant qu’Apple a acquis le domaine, le site va trop loin en extrapolant que cela est un « mouvement novateur » et « audacieux » qui « indique une refonte de iWork pour concurrencer MS Office et Google Docs ». Cependant, il faut également prendre en compte que cette acquisition pourrait être faite pour éviter les vols à l’avenir.

Par conséquent, bien qu’il soit possible que iWork.ai soit un signe qu’Apple prévoit un relancement significatif de Pages, Numbers et Keynote en y ajoutant de l’IA, le cas échéant, il serait probablement également qu’il acquière les domaines Pages.ai, Numbers.ai, Keynote.ai et peut-être iCloud.ai.

Il est important de noter que le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé lors de la dernière annonce des résultats de l’entreprise qu’ils annonceront les nouveautés en matière d’intelligence artificielle sur lesquelles ils ont travaillé en fin d’année. Par conséquent, un signe comme celui-ci en ce moment pourrait avoir une signification importante.