Le Xiaomi 14 Ultra pourrait recevoir un cadre en aluminium, mais seulement en tant que partie d’une édition spéciale

Il semble que Xiaomi se tourne vers la mode des cadres en titane pour ses smartphones haut de gamme, mais il semble également que ces cadres n’existeront que dans une variante du Xiaomi 14 Ultra.

Le Xiaomi 14 Ultra devrait être présenté lors du MWC.

Malgré le fait que la mise sur le marché mondial des Xiaomi 14 se fera le 25 février, nous ne pouvons pas ignorer que la marque chinoise est l’un des temps forts du prochain MWC. Pendant le salon de la téléphonie, on s’attend également à la présentation de la nouvelle Xiaomi Pad 6S Pro et, avec la série 14 et la nouvelle tablette de l’entreprise, le Xiaomi 14 Ultra.

Nous connaissons déjà certaines choses sur ce nouveau terminal, comme l’aspect du module de caméras et certaines spécifications, et cela va sûrement être le clou de ce que Xiaomi aura à présenter lors du congrès des mobiles à Barcelone. En prévision de cette date, Android Authority nous informe que de nouvelles fuites donnent de nouvelles idées sur ce à quoi s’attendre pour les futurs Xiaomi 14 Ultra.

Une variante avec un cadre en titane, seulement une

Selon le média, il y aura deux variantes du cadre du téléphone. La première variante sera le cadre en aluminium habituel, celui qui fait des merveilles depuis un certain temps pour les utilisateurs et les fabricants lors de la création de téléphones résistants. D’autre part, il y aura une édition spéciale du Xiaomi 14 Ultra avec un cadre en titane, ce qui est plutôt en vogue ces derniers temps et que nous avons déjà vu sur les iPhone 15 Pro Max et les Samsung Galaxy S24 Ultra.

En plus de cela, nous savons qu’il y aura différentes variantes de stockage et de RAM sur cet appareil :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

16 Go de RAM et 1 To de stockage.

D’après le média, il n’y aura pas de Xiaomi 14 Ultra avec 24 Go de RAM. Il semble que cette quantité de mémoire vive restera, du moins pour le moment, exclusivement réservée au Redmi K70 Ultra vendu uniquement en Chine.