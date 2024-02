Intelligence artificielle pour vos dents grâce à la nouvelle brosse à dents Xiaomi avec une batterie (presque) infinie

Comme vous le savez, Xiaomi a l’habitude de lancer d’incroyables produits de toutes sortes, mais jusqu’à présent, nous n’avions pas pu profiter de la moindre brosse à dents électrique avec IA à un niveau mondial comme celles que nous avions vues en Chine. Heureusement, cela vient de prendre fin avec la nouvelle brosse à dents électrique intelligente Xiaomi T501, un modèle qui dispose également d’une batterie tout simplement incroyable.

Dans ce cas, la marque n’a pas confirmé la date de sortie en France ni le prix auquel il arrivera finalement, mais au moins nous avons déjà la certitude qu’il sera disponible à l’échelle mondiale plus tôt que tard, nous devrons simplement faire preuve d’un peu de patience jusqu’à ce qu’il puisse être acheté sur le site officiel de la société en France.

Contrôle de précision basé sur l’IA pour un nettoyage dont vos dents ont besoin

Sincèrement, nous ne pouvons pas dire qu’esthétiquement, la nouvelle brosse à dents électrique intelligente Xiaomi T501 soit une révolution dans le secteur, mais elle est équipée d’éléments peu communs dans les brosses de cette gamme. Le plus intéressant est qu’elle dispose d’un anneau LED qui nous indique à tout moment si nous nous brossons correctement les dents en termes de pression, car s’il nous dépasse, il nous le signalera par une couleur rouge.

La brosse à dents est disponible en noir et en blanc et possède un bouton à l’avant avec lequel nous pouvons changer ses différents modes de brossage, à choisir entre Standard, Doux et Personnalisé, un mode que nous pourrons gérer depuis l’application Mi Home pour adapter le produit à nos besoins personnels.

De plus, depuis cette application, nous aurons accès à différents rapports spécialisés sur les risques tels que les problèmes de gencives et de plaque, nous pourrons gérer l’usure de la tête de brosse que nous utilisons et même connaître l’autonomie restante de la brosse. Selon Xiaomi, cette autonomie peut atteindre jusqu’à 150 jours en mode doux et 60 jours en mode standard, ce qui est tout à fait incroyable.





Enfin, il est à noter qu’en plus d’une protection IPX8 conçue pour une utilisation sans problème avec de l’eau, nous disposons également d’un moteur sonique sans balais avec une vibration à haute fréquence pour éliminer le tartre, qui se combine avec l’utilisation de l’IA pour ajuster l’intensité automatiquement. Tout cela rend le nettoyage de nos dents beaucoup plus efficace et durable, un élément clé pour notre santé au quotidien.

Prix et disponibilité de la nouvelle brosse à dents électrique intelligente Xiaomi T501

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, la nouvelle brosse à dents électrique intelligente Xiaomi T501 est déjà disponible sur le site officiel de la marque à l’échelle mondiale, mais nous n’avons pas encore pu connaître sa date de lancement en France et son prix définitif. Nous devrons être un peu patients, mais nous sommes déjà impatients de pouvoir expérimenter les grandes avancées par rapport aux modèles précédents.