Apple aura besoin de plusieurs générations d’Apple Vision Pro avant de lancer la version idéale.

Une version que les utilisateurs peuvent utiliser au quotidien

La version idéale de Vision Pro est encore loin

La première version d’Apple Vision Pro a quelques défauts, mais pour être la première version d’un nouveau produit, elle est très bien. On ne peut pas la comparer à la première génération de l’Apple Watch, par exemple. Cependant, pour atteindre la version « parfaite », la société pourrait prendre quatre générations consécutives de plus que son ordinateur spatial.

En effet, comme le souligne Mark Gurman dans sa dernière newsletter officielle, Power-On, l’équipe en charge d’Apple Vision Pro estime qu’il faudra encore quatre générations du dispositif pour lancer la version « parfaite », car il reste encore beaucoup de travail à faire. Ce sentiment est partagé par de nombreuses personnes de l’équipe.

Mark Gurman, qui est très bien connecté avec Apple, affirme qu’il existe un sentiment généralisé au sein de l’équipe d’Apple Vision Pro selon lequel il reste encore beaucoup de travail à faire pour que la version idéale de Vision Pro arrive sur le marché. Pour Apple, cette version idéale serait un appareil suffisamment raffiné pour que les utilisateurs puissent l’utiliser au quotidien.

Bien que l’objectif d’Apple soit que les utilisateurs d’Apple Vision Pro l’utilisent au quotidien et pas seulement occasionnellement, aucun détail n’est fourni sur ce qui devrait changer pour atteindre la version idéale du dispositif. Cependant, après les premières impressions des early adopters, on peut tirer quelques conclusions sur ce qui pourrait être amélioré dans Vision Pro.

D’une part, le poids devrait être réduit pour pouvoir l’utiliser pendant de plus longues périodes consécutives. D’autre part, il faudrait améliorer l’autonomie de la batterie et enfin, il faudrait lancer davantage d’applications adaptées et corriger les bugs de visionOS. Toutes ces améliorations permettraient d’améliorer l’expérience avec le dispositif et de permettre son utilisation pendant une plus longue période. Des changements sur lesquels on travaillerait déjà.

Si Apple parvient à améliorer tout cela en l’espace de quatre générations, Mark Gurman pense que Apple Vision Pro remplacera l’iPad. Rappelons que visionOS est basé sur iPadOS, à la fois sur le système d’exploitation et sur les applications, car les applications qui ne sont pas adaptées sont celles de l’iPad. Nous verrons comment l’appareil évolue, mais il est clair que c’est l’avenir.