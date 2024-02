Optimisez rapidement votre montre ou bracelet intelligent Xiaomi pour une meilleure autonomie

La majorité d’entre nous cherchons constamment des moyens pour économiser la batterie de nos smartphones afin de la faire durer le plus longtemps possible, mais nous ne nous sommes jamais arrêtés pour découvrir comment maximiser l’autonomie de nos montres intelligentes ou bracelets intelligents, ce qui peut être relativement facile à réaliser.

Et nous ne parlons pas des actions classiques telles que les utiliser moins ou même désactiver la fonction Always On Display, mais d’une configuration extrêmement simple d’une action qui s’exécute constamment et qui peut considérablement augmenter l’autonomie, que nous vous montrons en détail dans cet article.

Comment faire durer la batterie de ma montre intelligente ou bracelet Xiaomi plus longtemps?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’astuce dont nous voulons vous parler concerne une action qui s’exécute pratiquement en continu sur nos montres ou bracelets intelligents Xiaomi, à savoir la réception de notifications. Ces notifications sont accompagnées d’une vibration qui nous confirme qu’elles fonctionnent correctement, mais par défaut, cet élément consomme énormément de batterie.

Heureusement, grâce à l’application Mi Fitness de Xiaomi, nous avons la possibilité de personnaliser à notre convenance la vibration de chacune des notifications que nous utilisons fréquemment, et il est recommandé de remplacer celle par défaut par une option moins dérangeante et moins consommatrice de batterie, ce qui peut permettre d’économiser beaucoup de pourcentage tout au long de la journée.

Pour y parvenir, nous devons simplement suivre ces étapes: