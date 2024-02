Xiaomi Watch 2: une smartwatch avec Wear OS et processeur Qualcomm Snapdragon pour 200 euros

La Xiaomi Watch 2 sera la prochaine montre intelligente avec Wear OS de Xiaomi : coûtera environ 200 euros et sera présentée très bientôt

Voici à quoi ressemblera la Xiaomi Watch 2, dont la présentation pourrait avoir lieu lors du MWC 2024

Une fuite de dernière minute vient de dévoiler les caractéristiques et le design de ce qui sera probablement l’un des produits que Xiaomi annoncera lors du prochain Mobile World Congress 2024. Il s’agit de la Xiaomi Watch 2, une version légèrement réduite de la Xiaomi Watch 2 Pro que la marque a annoncée il y a quelques mois, avec quelques changements esthétiques et surtout, un prix plus bas.

Voici à quoi ressemblera la Xiaomi Watch 2, selon les dernières fuites

Tous les détails de la montre intelligente ont été révélés par le site allemand WinFuture, qui aurait eu accès aux images et aux caractéristiques techniques du produit, dont le lancement est prévu dans les prochaines semaines.

Les photos montrent clairement que la montre aura un design plus simple et moins classique que celui de la Xiaomi Watch 2 Pro, qui ressemble en quelque sorte à celui de la série Samsung Galaxy Watch6.

La montre sera fabriquée en aluminium et sera disponible en deux couleurs : argent et noir. Elle sera disponible dans une seule taille de 46 millimètres de diamètre, avec un écran AMOLED de 1,43 pouces et une résolution de 466 x 466 pixels.

Il s’agira d’une montre principalement axée sur l’activité physique, car elle offrira plus de 150 modes sportifs différents, une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, un lecteur de fréquence cardiaque avec prise en charge de SpO2, un suivi du sommeil, et bien plus encore.

Son processeur sera le Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 à quatre cœurs, fabriqué en format de 4 nanomètres. De plus, son système d’exploitation sera Wear OS de Google et il disposera d’applications préinstallées telles que Google Wallet, Google Play Store et Google Maps. Dans ce cas, cependant, il n’y aura pas de variante compatible avec les réseaux 4G comme c’était le cas avec le modèle « Pro ».

Conformément aux informations recueillies, grâce à la capacité de sa batterie et à l’utilisation d’un processeur de dernière génération, la Xiaomi Watch 2 pourrait offrir jusqu’à 3 jours d’autonomie avec une seule charge.

La montre sera disponible dans les prochaines semaines sur le marché européen, si les rumeurs sont vraies. Son prix oscillerait entre 199,99 et 219,99 euros, selon le pays.