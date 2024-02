Une mise à jour de watchOS est en cours pour résoudre un problème avec les Apple Watch

Un problème que certains utilisateurs affectés décrivent comme des « touches fantômes »

Certains Apple Watch Series 9 et Ultra 2 rencontrent des problèmes d’écran

Dans un document partagé avec les centres de réparation agréés, Apple affirme qu’elle enquête sur un problème affectant plusieurs modèles d’Apple Watch. Un problème avec les écrans des Series 9 et Ultra 2 qui provoque des « touches fantômes ». Une erreur sur laquelle on travaille déjà et qui sera résolue lors d’une prochaine mise à jour de watchOS.

Comme indiqué par le média spécialisé dans Apple, MacRumors, dans le document partagé par la société avec les centres de réparation agréés, il est signalé que certains utilisateurs signalent un problème d’écran sur leur Apple Watch, qu’ils décrivent comme des « touches fantômes ».

Apple travaille sur une nouvelle mise à jour de watchOS pour y remédier

Un problème qui semble affecter les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, c’est-à-dire les modèles les plus récents lancés par Apple sur le marché. Il semble provoquer un comportement « erratique » de l’écran des modèles d’Apple Watch touchés ou un comportement inattendu. De plus, il semblerait également causer des appels inattendus ou l’incapacité à saisir le code d’accès.

Comme cela s’est déjà produit à d’autres occasions, Apple recommande aux utilisateurs de maintenir leur Apple Watch à jour, ce qui suggère qu’ils travaillent sur une nouvelle mise à jour de watchOS. Cependant, aucun délai n’a été fixé pour la résolution potentielle de ce problème qui affecte certains utilisateurs ou s’il est dû à un problème matériel défectueux causant les problèmes d’écran des Apple Watch touchées.

Pendant qu’une solution est recherchée, la société de la pomme a donné des instructions aux centres de réparation pour qu’ils ne réparent aucune Apple Watch touchée tant qu’ils ne trouveront pas de solution, et recommande aux utilisateurs d’effectuer une réinitialisation forcée de leur Apple Watch s’ils rencontrent le problème. Nous verrons si cela est résolu dans une nouvelle version de watchOS, comme cela s’est récemment produit avec les problèmes de batterie.