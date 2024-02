Si vous ne trouvez pas certaines chaînes de votre téléviseur Xiaomi après le blackout de la TNT, voici la solution

Dans deux jours, le gouvernement espagnol ‘débranchera’ toutes les chaînes de télévision qui ne diffusent pas au minimum en 720p. La TDT que nous utilisons depuis plus d’une décennie cessera d’exister et la TDT HD deviendra la norme, ce qui pourrait affecter vos chaînes préférées.

La1, Telecinco, La Sexta, ces chaînes ne cesseront clairement pas d’exister car elles diffusent en haute définition depuis des années. Mais si certaines chaînes continuent de diffuser en SD, elles disparaîtront à moins qu’elles n’aient mis à jour leur équipement et changé leurs diffusions en HD.

La fin de la TDT : adieu aux chaînes diffusant en SD et non en HD

Annoncé par le gouvernement espagnol dans le BOE en 2023 et dans le but d’améliorer et de standardiser la qualité d’image des chaînes de télévision, la grande majorité des foyers possèdent aujourd’hui un téléviseur HD et regarder des chaînes en SD donne cette image floue que l’on voit lorsque l’on met un DVD sans le redimensionner.

Cette fin vise à corriger cela, et toute chaîne diffusant en SD – principalement les chaînes locales en France – ne sera plus visible et syntonisable à partir du 14 février prochain, à moins qu’elle ne mette à jour son équipement de diffusion.

Solution : réaccorder les chaînes de la TDT sur votre téléviseur Xiaomi TV

Une telle ‘coupure’ provoque un changement permanent dans la liste des chaînes de votre téléviseur, qui doivent être réajustées aux nouvelles chaînes et à celles qui ont disparu. La meilleure chose à faire est de les réaccorder, afin que le téléviseur effectue une nouvelle recherche dans la liste et réajuste le tout. Ce processus d’organisation vous permettra de constater quelles chaînes que vous aimiez et qui diffusaient encore en SD ont disparu, et lesquelles ont été converties par leurs stations en HD et de nouvelles sont arrivées.

Comment réaccorder les chaînes de la TDT sur votre téléviseur Xiaomi TV





Oui, l’injustice est que cette mesure éliminera toutes les chaînes locales qui n’ont pas eu le budget pour passer à la haute définition, mais au moins, elle établit enfin une qualité minimale de diffusion en France, car de nos jours, une grande majorité des téléviseurs sont en HD et en 4K, et regarder du contenu en SD sur un écran ainsi représente une baisse considérable de qualité lorsqu’on passe à une autre chaîne en HD ou en HDR.