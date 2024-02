Il y a déjà plus de 100 millions de personnes payant pour ce service de Google

Plus de 100 millions de personnes paient pour un service de Google: voici le secret de Google Drive

Google One compte plus de 100 millions de personnes abonnées. Le service de stockage dans le cloud de Google semble avoir séduit les utilisateurs, récoltant un nombre considérable d’abonnements. Cela peut être dû à son fonctionnement connecté au reste des services de Google tels que Gmail, Photos et Drive.

L’annonce a été faite par Sundar Pichai lui-même, PDG de Google, dans une publication sur X, anciennement Twitter, indiquant que la barre des 100 millions d’abonnements à Google One avait été dépassée. De plus, des références ont été faites aux nouveaux services qu’ils préparent et qui intégreront leur IA Gemini.

La nouvelle ne vient pas seule, en réalité, il y a quelques jours à peine, il a été annoncé que YouTube Music et YouTube Premium comptent plus de 100 millions d’abonnements. Les plans de Google portent leurs fruits et la preuve en est que les utilisateurs les adoptent.

Il est surprenant de constater comment le grand public s’est habitué à payer après les innombrables changements que Google a apportés à Drive, étant l’application qui bénéficie le plus de l’abonnement à Google One. L’époque où le téléchargement illimité de photos sur Google Drive était possible est révolue.

We just crossed 100M Google One subscribers! Looking forward to building on that momentum with our new AI Premium Plan (launched yesterday) offering AI features like Gemini Advanced, plus Gemini in Gmail, Docs + more coming soon. https://t.co/m7zAVop7P6 pic.twitter.com/sMdwJeq0iU — Sundar Pichai (@sundarpichai) 9 février 2024

Alors que Google One n’est pas le seul service de stockage dans le cloud sur le marché, son principal avantage est qu’il est proposé par les équipes de Mountain View. Cela signifie que son fonctionnement est interconnecté avec les autres applications Google.

Les utilisateurs peuvent étendre l’espace de stockage des applications Google les plus populaires. En facilitant la gestion et l’accès aux fichiers tels que les courriels et les photos à partir d’un seul compte sans changer de plate-forme.

Maintenir cette quantité d’utilisateurs abonnés à un service Google est compliqué et l’entreprise devra continuer à apporter des améliorations pour que cela continue d’être intéressant. Les fonctionnalités ajoutées de l’IA ne conviennent peut-être pas à tout le monde et une révision des prix serait une stratégie plus logique à l’échelle généraliste.

Nous devrons attendre pour voir quels sont les plans de Mountain View pour Google One. Pour l’instant, il est clair que le système fonctionne et que, à court terme, il restera une option à considérer pour le stockage dans le cloud.