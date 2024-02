Ce Samsung Galaxy haut de gamme abordable reçoit également la mise à jour Android de février

La mise à jour de sécurité de février arrive déjà sur les Samsung Galaxy S21 FE aux États-Unis avec les versions de firmware G990USQSAFXAI et G990U1UESAFXAA

Le Samsung Galaxy S21 FE dans ses trois tons disponibles : graphite, olive verte et lavande

Samsung a promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux, à la fois les plus récents et ceux déjà présents sur le marché depuis un certain temps, avec le dernier patch de sécurité Android, et une fois de plus, le géant coréen tient sa promesse car une dizaine de smartphones de la marque ont déjà reçu la mise à jour de sécurité de février.

Samsung souhaite que ses téléphones haut de gamme abordables soient mis à jour en même temps que leurs homologues plus grands, c’est pourquoi, après avoir lancé la mise à jour Android de février 2024 sur les Galaxy S20 FE et Galaxy S23 FE, c’est maintenant au tour du modèle qui est sorti entre les deux, un Samsung Galaxy S21 FE que nous avons déjà analysé en profondeur.

Le patch de sécurité de février 2024 arrive sur les Samsung Galaxy S21 FE 5G aux États-Unis

Comme nous le confirme le site SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de février 2024 sur les Samsung Galaxy S21 FE 5G aux États-Unis et on s’attend à ce qu’elle se propage aux variantes du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité Android arrive sur les Galaxy S21 FE 5G bloqués par un opérateur dans le pays nord-américain avec la version du firmware G990USQSAFXAI et sur les modèles débloqués avec le numéro de build G990U1UESAFXAA.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware comprend le patch de sécurité de février 2024, qui résout un total de 72 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité. Parmi elles, 61 proviennent de Google et les 11 restantes ont été découvertes par Samsung elle-même.

De plus, ce nouveau patch de sécurité corrige plusieurs bugs généraux détectés dans les versions précédentes de l’interface des téléphones Samsung, One UI.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est sorti sur le marché début 2022 avec Android 12 et One UI 4, fin de cette même année, il a été mis à jour vers One UI 5 basé sur Android 13 et il y a moins de deux mois, il a reçu la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible dans le monde entier, vous pourrez l’appliquer sur votre Galaxy S21 FE en accédant au menu Paramètres de votre appareil, en allant dans la section Mise à jour logicielle et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.