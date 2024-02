6 applications pour Android peu connues auxquelles vous ne devriez pas passer à côté

Découvrez 6 applications gratuites pour Android qui ne sont pas très populaires, mais qui en valent la peine

Applications sur un smartphone Android

La plupart d’entre nous avons l’habitude d’installer les applications Android recommandées par Google Play Store, ainsi que celles qui sont très populaires sur la boutique d’applications de Google. Cependant, cela signifie que nous passons à côté de véritables bijoux cachés qui sont bien plus utiles que vous ne le pensez.

Pour éviter cela, nous vous recommandons aujourd’hui 6 applications pour Android qui ne sont pas très connues, mais qui méritent votre attention.

OpenCalc

Si vous n’êtes pas convaincu par l’application native de calculatrice de Google, vous devriez essayer OpenCalc, une calculatrice scientifique moderne et complète, très facile à utiliser, qui vous permettra d’effectuer toutes sortes de calculs rapidement et facilement.

OpenCalc est une application open source, donc entièrement gratuite et sans publicité ni achats intégrés. Cette application peut être téléchargée via Google Play, via F-Droid, la boutique d’applications open source pour Android, ou directement depuis la page du projet sur GitHub.

Google Play Store | OpenCalc

Téléchargez OpenCalc sur F-Droid

Amaze File Manager

Amaze File Manager est un gestionnaire de fichiers complet pour Android qui vous permet d’effectuer toutes sortes d’actions sur vos fichiers, comme couper, copier, supprimer, compresser et extraire, ouvrir et désinstaller n’importe quelle application installée sur votre téléphone, et rechercher facilement n’importe quel fichier et le marquer comme favori pour le trouver plus facilement.

Tout comme l’application précédente, Amaze File Manager est une application open source gratuite, sans publicité et sans achats intégrés, que vous pouvez télécharger depuis sa page sur GitHub, ou via les liens directs vers Google Play Store et F-Droid que nous vous fournissons ci-dessous.

Google Play Store | Amaze File Manager

Téléchargez Amaze File Manager sur F-Droid

Organic Maps

Organic Maps est une alternative open source à Google Maps axée sur la confidentialité. Ce navigateur GPS ne suit pas votre position, ne collecte pas vos données et est totalement exempt de publicité.

Le fait qu’il soit plus privé que Google Maps ne signifie pas qu’il manque de fonctionnalités intéressantes. Organic Maps dispose de cartes hors ligne, de navigation vocale et est également compatible avec Android Auto.

Organic Maps est une application totalement gratuite, que vous pouvez télécharger depuis la page du projet sur GitHub au format APK, depuis Google Play Store et également depuis la boutique d’applications open source pour Android, F-Droid.

Google Play Store | Organic Maps

Téléchargez Organic Maps sur F-Droid

Lawnicons

Si vous utilisez le célèbre lanceur d’applications Lawnchair pour Android, vous devez télécharger Lawnicons, un pack d’icônes exclusif créé par les développeurs du populaire lanceur d’applications open source, qui dispose d’un design vraiment soigné et qui est régulièrement mis à jour.

Lawnicons est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, qui ne peut être téléchargée que depuis sa page sur GitHub. Vous trouverez le lien direct ci-dessous.

Téléchargez Lawnicons depuis GitHub

NewPipe

NewPipe est une application alternative pour YouTube qui vous offre la plupart des fonctionnalités exclusives de YouTube Premium, comme la suppression de la publicité ou la lecture audio en arrière-plan des vidéos, sans rien payer.

De plus, cette application gratuite vous permet également d’importer les abonnements de votre compte YouTube pour continuer à regarder les vidéos de vos chaînes préférées et accéder aux contenus hébergés sur PeerTube, une alternative libre à YouTube.

Cependant, veuillez noter que NewPipe n’est pas disponible sur Google Play, donc si vous souhaitez le télécharger, vous devrez le faire depuis la page du projet sur GitHub ou via le lien vers F-Droid que nous vous fournissons ci-dessous.

Téléchargez NewPipe sur F-Droid

Data Monitor

Nous concluons cette liste d’applications peu connues pour Android avec Data Monitor, une application simple qui vous permettra de surveiller avec précision votre utilisation des données mobiles sur votre smartphone et de réaliser des tests de vitesse pour vérifier la qualité du signal.

Data Monitor vous montre quelle application consomme vos données et vous permet de configurer une notification qui vous avertit lorsque vous avez dépassé un certain seuil de gigaoctets.

Data Monitor est une application gratuite et open source, que vous pouvez télécharger depuis Play Store, depuis F-Droid et bien sûr, depuis sa page sur GitHub.

Google Play Store | Data Monitor

Téléchargez Data Monitor sur F-Droid