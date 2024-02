Voici 5 de mes fonctions préférées d’iOS 17

Parfois, les fonctionnalités les plus utiles sont celles qu’Apple n’a pas présentées lors de la WWDC

Découvrez mes cinq fonctionnalités préférées d’iOS 17

Plus de six mois se sont écoulés depuis la sortie officielle de la version finale d’iOS 17, et après tout ce temps à tester mon iPhone 15 Pro Max, j’ai pu enfin tirer une conclusion sur mes fonctionnalités préférées. Oui, celles que Apple a mentionnées sont très bien, mais il faut aussi mentionner celles qui n’ont pas été mentionnées lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 2023.

Les nouvelles fonctionnalités dans iMessage ? J’adore. Le nouveau correcteur automatique ? Aussi. Le mode Repos ? Pareil. Mais je pense aussi qu’il faut mentionner certaines fonctionnalités qui n’ont pas été montrées et que Apple nous permet de découvrir en testant les versions en profondeur. Voici mes cinq joyaux cachés préférés d’iOS 17.

Crossfade dans Apple Music

Je pense que c’est celle que je préfère et qui aurait dû être mentionnée lors de la WWDC 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas, Crossfade est une fonctionnalité d’Apple Music qui supprime les silences entre les chansons pour que vous ayez l’impression que la musique ne s’arrête jamais.

Le génial, c’est que le Crossfade qu’ils ont ajouté est très bon. Il ne supprime pas seulement les silences, mais il enchaîne aussi les mélodies de la chanson qui se termine avec celle qui commence pour vous donner cette impression de ne jamais s’arrêter.

De plus, alors que nous parlons d’Apple Music, différentes versions ont été lancées avec de nouvelles fonctionnalités comme les listes collaboratives d’Apple Music avec la possibilité de réagir aux chansons ajoutées ou la liste de chansons favorites.

Insérer des mots de passe et des contacts n’importe où

Une autre fonctionnalité que j’ai beaucoup aimée est la possibilité d’insérer des mots de passe et des contacts n’importe où. Si vous êtes dans un champ où vous pouvez écrire du texte et que vous appuyez deux fois pour ouvrir le menu contextuel, vous verrez une option pour le mot de passe ou le contact.

Un autre détail que j’adore dans iOS 17 est la possibilité d’insérer des mots de passe dans un champ de texte vide en double-cliquant. pic.twitter.com/cnKgtZyheN — Fran Besora  (@ifrnb) 8 février 2024

En cliquant sur l’une d’entre elles, le trousseau d’accès s’ouvrira pour les mots de passe, vous permettant de choisir rapidement celui que vous souhaitez utiliser en toute sécurité. Avant d’accéder au trousseau iCloud, l’iPhone vous demandera une authentification avec Face ID ou Touch ID.

Nouvelle interface dans le rechercheur d’emojis

On a toujours dit que l’interface des emojis était très complexe en raison du nombre de clics nécessaires pour en sortir. Bien qu’il y ait eu un petit truc qui consistait à appuyer en haut de l’écran, cela a un peu changé maintenant.

Pouvoir sortir du rechercheur d’emojis si facilement est l’un de mes détails préférés d’iOS 17. pic.twitter.com/QfiW5Le0wE — Fran Besora  (@ifrnb) 8 février 2024

Dans iOS 17, après avoir recherché un emoji, un bouton « Accepter » apparaîtra en bas à droite du clavier qui vous permettra d’en sortir facilement et rapidement. Fini les clics en plus. Maintenant, un seul suffit pour quitter l’interface.

Profils dans Safari

Je dois avouer que je n’ai pas beaucoup prêté attention à cette fonctionnalité jusqu’à ce qu’on me la mentionne. Maintenant, vous pouvez avoir et configurer plusieurs profils dans Safari à partir des réglages, comme s’il s’agissait d’utilisateurs différents. Chaque profil peut avoir différentes extensions, favoris, historique, page d’accueil, etc. Vous pouvez les configurer en fonction de vos besoins et les utiliser selon les configurations. Peut-être que vous ne voulez pas avoir Twitter comme favori dans un profil de travail, ce genre de choses.

Suppression automatique des codes 2FA une fois utilisés

iOS 17 nous permet non seulement de remplir automatiquement les codes de double facteur à partir de l’application Mail, mais aussi de les supprimer une fois utilisés. Lorsque vous accédez au trousseau iCloud, vous pouvez activer une option qui permet au système de les supprimer automatiquement une fois utilisés. Plus précisément, vous devez suivre les étapes suivantes :

Réglages > Mots de passe > Configuration des mots de passe, puis sélectionnez « Supprimer automatiquement ».

Il y a beaucoup d’autres joyaux cachés dans iOS 17, mais ce sont ceux que j’ai préférés, ainsi que les principales nouveautés. Pour l’instant, c’est une bonne expérience, à l’exception de la batterie, mais j’ai hâte de savoir ce que les prochaines versions bêta nous réservent.