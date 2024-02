Libérez de l’espace sur votre mobile Xiaomi sans rien effacer avec ce simple astuce pour vos photos

Voici, étape par étape, comment vous pouvez activer le format HEIF pour vos photos sur MIUI et HyperOS, afin qu’elles prennent moins de place sur votre Xiaomi sans perdre en qualité

L’application caméra de MIUI sur un smartphone Xiaomi

Bien que Xiaomi ait progressivement augmenté la mémoire interne de ses smartphones, et que les modèles les plus récents de la firme chinoise commencent désormais à partir de 256 Go, il y a encore de nombreux utilisateurs qui possèdent des appareils avec 64 et 128 Go de mémoire, ce qui peut être insuffisant, notamment en raison de la taille occupée actuellement par les photos et les vidéos.

Si cela vous concerne, ne vous inquiétez pas, car aujourd’hui nous allons vous dévoiler une astuce simple pour votre smartphone Xiaomi grâce à laquelle vous allez pouvoir continuer à prendre des photos et gagner de l’espace de stockage sur votre appareil en même temps.

Comment activer le format HEIF pour que vos photos prennent moins de place de stockage

Vous ne le savez peut-être pas, mais avec les versions les plus récentes d’Android est également arrivé un nouveau format de fichiers image appelé HEIF, qui correspond à High Efficiency Image File Format.

Ce nouveau format d’images numériques permet de compresser considérablement leur taille, sans compromettre leur qualité. Ainsi, grâce au format HEIF, vous allez pouvoir prendre des photos avec le mode HDR et d’autres formats photographiques comme le mode portrait, le mode panoramique ou le mode bokeh, sans que cela n’augmente la taille de la photo, puisque l’image sera compressée au maximum pour prendre le moins d’espace possible sur votre smartphone.

Comme vous l’avez déjà deviné, l’application caméra de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO vous permet d’activer ce format d’images afin que toutes les photos que vous prenez soient enregistrées dans ce format, vous permettant ainsi de continuer à prendre des photos sans manquer de mémoire interne sur votre appareil.

Pour activer le format HEIF sur votre smartphone Xiaomi avec MIUI ou HyperOS, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Caméra sur votre smartphone Xiaomi

Appuyez sur l’icône des trois barres horizontales qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’application

Appuyez sur le bouton Paramètres

Défilez un peu vers le bas et activez le Switch à droite de l’option Format HEIF

La seule différence entre MIUI et HyperOS pour activer le format HEIF est que dans le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, vous devrez appuyer sur la flèche en haut de l’interface de l’application caméra au lieu du bouton des trois lignes horizontales pour accéder au menu de configuration de celle-ci.

Une fois cela fait, toutes les photos que vous prendrez avec votre smartphone Xiaomi conserveront leur qualité, mais prendront beaucoup moins de place de stockage, ce qui est clairement positif, car cela vous permettra de gagner de la mémoire pour stocker d’autres types de contenus tels que des podcasts ou de la musique.