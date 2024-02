Un pilote devient viral en partageant qu’il utilisait sa Vision Pro en vol

Un pilote d’avion ne comprend pas le mode Voyage de son Vision Pro

De nombreux utilisateurs n’utilisent pas correctement leur Vision Pro

Depuis le lancement de l’Apple Vision Pro, nous voyons des utilisateurs utiliser l’ordinateur spatial d’Apple dans le métro, dans la rue, dans des avions et d’autres endroits. Cependant, il semble qu’un pilote ait pris au pied de la lettre son « mode Voyage » et soit devenu viral en pilotant un avion tout en utilisant son Vision Pro.

En effet, récemment, un pilote audacieux (et assez imprudent) est devenu viral sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) en publiant dans un post, une vidéo de lui-même en train de piloter un avion léger tout en portant son Apple Vision Pro. Une publication qui a atteint six millions d’impressions avant d’être supprimée.

Il pilote un avion tout en utilisant son Vision Pro et le partage… ça se passe mal

Chris Clarke a publié mardi dernier sur son compte personnel de X une vidéo de lui-même assis dans la cabine d’un avion en plein vol avec le texte suivant : « L’Apple Vision Pro a rendu mon travail exponentiellement plus productif ».

La vidéo montrait le pilote en train d’utiliser son Apple Vision Pro, manipulant des fenêtres de l’interface et interagissant avec visionOS tout en manipulant la manette des gaz de l’avion ou en tenant le manche. La vidéo, réelle ou non, n’est qu’une parmi tant d’autres qui sont publiées sur les réseaux sociaux de personnes utilisant l’appareil dans des endroits où ils ne devraient pas le faire.

La vidéo comportait une remarque de la communauté qui disait ce qui suit : « Faux ou non, la FAA déconseille toute distraction et exige que vous soyez pleinement attentif lors de la conduite d’un avion », et Apple conseille de manière similaire de « ne pas utiliser le Vision Pro lorsque vous opérez quelque chose qui nécessite toute votre attention (comme piloter un avion) ».

L’ Apple Vision Pro est un excellent appareil qui n’a pas été conçu pour être utilisé dans ces situations. Le divertissement est toujours le bienvenu, tout comme les tests de résistance effectués sur l’appareil, mais tout doit être fait avec modération. Parce qu’il est clair qu’Apple ne fait pas référence à cela avec le « mode Voyage » de son Vision Pro.