Ni Pocket ni Raindrop: c’est l’application Android que j’utilise depuis le début de l’année pour organiser mes liens

Omnivore est une application multiplateforme qui vous permet de sauvegarder des liens et des fichiers PDF et de gérer vos newsletters préférées sans saturer votre boîte e-mail

L’application Omnivore sur un Nothing Phone (2) / Photographie : David Freire

Au cours de ces dernières années, j’ai essayé différentes applications de gestion de liens pour Android, car le fait d’utiliser plusieurs navigateurs sur différents systèmes d’exploitation m’obligeait à installer les deux navigateurs les plus utilisés, Firefox et Brave, sur tous mes appareils mobiles, ce qui était fastidieux et ne me permettait pas d’organiser mes liens aussi bien que je le souhaiterais.

Ainsi, après avoir utilisé Pocket pendant plusieurs années, la plateforme bien connue pour sauvegarder des liens de la fondation Mozilla, j’ai décidé de passer à Raindrop, une application open source dont nous vous avons déjà parlé il y a quelque temps et qui se distingue par sa capacité à créer des dossiers personnalisés et des collections avec différents thèmes.

Mais depuis le début de l’année, j’utilise une nouvelle application pour organiser mes liens qui m’a convaincu plus que ces deux autres. Elle s’appelle Omnivore, elle est gratuite et multiplateforme, et je vais maintenant expliquer pourquoi elle m’a captivé.

Omnivore est bien plus qu’une simple application pour organiser des liens

Omnivore est une application complète en open source pour gérer tous vos liens et fichiers PDF. Elle se distingue tout d’abord par sa facilité d’utilisation, grâce à son interface très simple et intuitive qui vous permet d’organiser tous vos signets et documents depuis son écran principal.

Cela se manifeste lorsque vous ouvrez cette application, car Omnivore vous montre une liste avec un aperçu des derniers liens que vous avez sauvegardés et une barre d’outils située en haut de l’écran, composée de trois onglets déroulants : Inbox, Newest et Labels.

En touchant le premier onglet, Inbox, vous ouvrez un menu déroulant à partir duquel vous pouvez accéder à la boîte de réception, aux newsletters, aux flux, aux liens archivés et aux documents que vous avez sauvegardés.

Et c’est là l’un des grands points forts d’Omnivore, car cette application, en plus de sauvegarder des liens et des fichiers PDF, intègre également un gestionnaire pratique de newsletters qui vous permet de suivre vos newsletters préférées sans encombrer votre boîte e-mail, ainsi qu’un lecteur de flux RSS qui vous permet de lire vos blogs préférés et de sauvegarder les articles les plus intéressants sans quitter l’application.

Les deux autres onglets en haut de l’interface d’Omnivore vous permettent de filtrer les liens en fonction de critères temporels tels que les plus récents, les plus anciens ou les plus récemment lus, ainsi que par les filtres que vous leur avez attribués, car vous pouvez associer un filtre à chaque lien que vous ajoutez, dont la couleur est automatiquement attribuée. Évidemment, vous pouvez associer autant de filtres que vous le souhaitez à chaque lien pour le retrouver plus rapidement.

De plus, Omnivore est une application multiplateforme à laquelle vous pouvez également accéder via sa version web, où vous pouvez gérer les newsletters et créer toutes les clés API que vous souhaitez pour configurer les extensions pour les différents navigateurs tels que Firefox et Google Chrome, ainsi que leurs dérivés tels que Brave ou Microsoft Edge.

En plus de tout ce qui a été mentionné précédemment, un autre détail qui m’a fait choisir Omnivore est le fait qu’elle dispose d’un plugin spécifique pour Obsidian, la plateforme que j’utilise pour écrire des textes et prendre des notes au format Markdown. Ainsi, grâce à cette intégration, j’ai tous les liens sauvegardés dans Omnivore disponibles dans Obsidian, ce qui me permet d’avoir une organisation bien meilleure et de lier les liens d’Omnivore aux notes que je crée dans Obsidian.

Omnivore est une application open source entièrement gratuite, sans publicité ni achats in-app que vous pouvez télécharger à la fois depuis la page du projet sur GitHub et depuis le lien vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play | Omnivore: read-it-later