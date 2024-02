Le « bouton de capture » des iPhone 16 les transformera en appareil photo professionnel

Le bouton Capture sera doté d’un capteur de force capable de détecter différents niveaux de pression et d’effectuer différentes actions

Concept du bouton Capture des iPhone 16

Il reste quelques mois avant la présentation des iPhone 16 et iPhone 16 Pro, mais nous connaissons déjà de nombreuses nouveautés. Des nouveautés telles que le « bouton Capture » qui se trouvera en bas à droite des iPhone et les transformera en appareil photo professionnel grâce aux fonctionnalités qui arriveraient selon les rumeurs.

Un bouton dont nous connaissons déjà le fonctionnement, sensible à la pression ou au toucher, capable d’effectuer différents types d’actions grâce à des pressions plus ou moins longues ou des gestes vers la gauche ou la droite en glissant le doigt sur le bouton. Cependant, plus de détails sur ce nouveau et mystérieux bouton ont récemment été révélés.

Plus de détails sur le nouveau bouton Capture de l’iPhone 16

Les iPhone 16 réaliseront enfin le souhait de nombreux utilisateurs d’iPhone qui souhaitaient un bouton de capture photo et vidéo pour remplacer les boutons de volume. Des boutons qui pourraient également subir des changements, car il est envisagé qu’Apple envisage de les unifier.

L’utilisateur déjà connu Instant Digital a publié sur le réseau social chinois Weibo que les rumeurs concernant le bouton de capture sont vraies et qu’il sera donc dédié à la photographie. Cependant, il a ajouté quelque chose de plus à l’équation : il sera capable de reproduire les fonctionnalités d’un appareil photo numérique haut de gamme.

Selon le fuiteur, le nouveau bouton sera équipé d’un capteur de pression qui détectera différents niveaux de force. Ainsi, il effectuera une action ou une autre en fonction du type de pression. Cela se traduira par le fait qu’une légère pression activera le mode de mise au point et qu’une pression un peu plus longue capturera la photo ou la vidéo.

Cette fonction est présente depuis de nombreuses années dans la plupart des appareils photo reflex numériques haut de gamme, donc les iPhone 16 l’imiteraient. Il convient également de noter qu’Instant Digital jouit d’une bonne réputation et qu’il a eu raison dans le passé, par exemple, avec la couleur jaune des iPhone 14. Il ne s’agit donc pas d’une simple fuite.

Enfin, et également lié à l’appareil photo, il est possible que les iPhone 16 soient dotés d’un nouveau positionnement des objectifs en mode vertical, comme ceux des iPhone X ou 12. Ainsi, si tout se concrétise, les iPhone 16 seraient des appareils très axés sur la caméra.